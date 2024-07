Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Két, a végletekig elkeseredett nyugdíjas közeledett Párizsban hétfőn késő délelőtt. A Sándor-híd tövében álltunk a rakparton, ott, ahol kedden el kellene kezdődnie a triatlonversenyeknek.

A két idős ember azt kérdezte, merre vannak azok a vizibuszok, amelyekkel ők krándulni szeretnének.

Választ mi sem tudtunk nekik adni, de annyit mondtunk: itt biztos nem, mert ez egy olimpiai helyszín. Leírhatatlan pillantás volt a válasz.

A Sándor-híd, az olimpiai triatlonversenyek helyszíne

Fotó: Csudai Sándor

Azért jöttünk el ide, mert a vasárnapi nap után hétfőn is elmaradt a triatlonversenyzők edzése a Szajnában. Az ok nagyon egyszerű: a víz annyira koszos volt, hogy abba nem engedték be a triatlonistákat.

Hiába mártózott meg tehát az utóbbi hetekben itt számos politikus - köztük Párizs polgármestere, Anne Hidalgo, ezek a demonstratív módon megejtett úszások sem segítettek az ügyön.

A pénteken és szomabton tartó egész napos esőzés megtette a hatását, a víz szennyezett lett. Pont az történt, amit előre megjósoltak a szakemberek.

A szervezők semmi mást nem szajkóznak, mint azt, hogy ezen a héten biztosan meg fogják rendezni a versenyt.

Az első versenyre amúgy július 30-án, kedden kerülne sor reggel 8 órakor. Természetesen lehet halasztani, a téli olimpiákon is megesett már, hogy egy-egy alpesi síversenyt köd vagy meleg miatt el kellett halasztani. Ez azonban nem ez a kategória.

A közeli metrómegállótól kacsákkal együtt sétáltunk át a triatlonhelyszínre.

Kacsák társaságában közeledtünk a Sándor-híd felé

Fotó: Csudai Sándor

Egyszer ugrott csak nekünk egy biztonsági ember, hogy rossz helyen vagyunk, de aztán simán lejutottunk a rakparta. A Szajna túlsó oldalán már álltak a lelátók, itt pedig csak a totális zavarodottság ül tort.

Világosan látszott, hogy az ideállított őrségnek fogalma sincs arról, hogy ki mehet itt le és ki nem,

a helyzetet pedig nehezítette, hogy a rakparton több étterem is kinyitott, így a turisták szépen elkezdtek özönleni errefelé.

Ebbe a vízbe nem engedték be a sportolókat Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az már most kiderült, hogy a pénteki és szomati esőzés elárasztotta és felduzassztotta Párizs szennyvízrendszerét, ezért a szenny és a fekália folyamatosan ömlött bele a Szajnába.

Ez az oka annak, hogy a triatlonedzéseket nem lehetett megtartani.

Az talán szerencse a bajban, hogy a két napos esőzés után keddtől hőhullám érkezik. Hétfőn a délnyugati megyékben már 40 fokot mértek, ez az afrikai légtömeg kedden éri el Párizst.