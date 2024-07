"Agyonvertek" - rosszul lett a magyar sportoló az olimpián, akinek szabotálhatták a versenyét

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Bicsák Bence és Lehmann Csongor képviselte a magyar színeket a párizsi olimpia férfi triatlonversenyén, amelyet egy nappal (keddről szerdára) el kellett halasztani. Arról már a nők között 26. Kuttor-Bragmayer Zsanett is beszélt, hogy milyen erős sodrása volt a nemrég még túl szennyezett Szajna vizének, amelyben az 1500 méteres úszást rendezték, és a Tokióban hetedik magyar férfi triatlonista is szóba hozta ezt, amikor a futam után többek között az Origo Sport mikrofonja előtt értékelt. Minderre hosszú szünet után került csak sor, ugyanis Bicsák a futam végén rosszul lett, így csak később (miután felfrissítette magát) tudott a média rendelkezésére állni.

Lehmann Csongor (b2) és Bicsák Bence (j) kerékpározik a férfi triatlonosok versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián, miután befejezte a Szajna vizében való úszást

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bicsák Bence számára pokolian alakult az olimpiai triatlonverseny

„Nagyon fókuszáltam az úszásra, hiszen tudtam, hogy ha lemaradok, nincs visszaút. A folyóvíz, pláne ilyen erős sodrással kis termetű versenyzőként nekem nem fekszik, ezért készülni kellett rá.

Jól agyonvertek engem, egy német srác végig ütött-vágott visszafelé mellettem, a hajók mentén, már majdnem visszaütöttem,

de sikerült így is a mezőny elején kijönni a vízből. Viszont nem éreztem jól magam a verseny közben, messze nem olyan volt, mint Tokióban – nyilatkozott Bicsák Bence, aki a hangulatot is dicsérte, majd egy szokatlan eseményre is felhívta a figyelmet. – Az is furcsa volt, hogy

a depóban a dobozomon kívül voltak a cuccaim, ami nem tudom, hogyan lehetséges.

Majd keresünk róla videókat, valaki kiboríthatta, majd nem rakta vissza a dolgokat. Ez időveszteséget jelentett, és akár egy top 10 is múlhatott rajta, de nem akarom erre fogni. Nehéz volt hátulról kapaszkodni."

Bicsák Bence a Szajna vizéről egyetlen, humoros mondatot mondott az olimpiai triatlonverseny után:

„Kiittam a fél Szajnát, úgyhogy most már biztos tisztább."

Lehmann Csongor a depóban a férfi triatlonosok versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Lehmann Csongor pórul járt az úszás elején, meg is büntették

„A halasztás nem viselt meg, még örültem is, hogy nem reggel 8 órakor volt a rajt. Át tudtuk menteni a formát, de a versenyen hamar minden elromlott:

az első bójánál elpattant a szemüvegem, és onnantól sapka és szemüveg nélkül úsztam végig a távot,

ami egy ilyen gyors sodrású vízben elég nagy hátrány volt. Kaptam is egy 15 másodperces büntetést, mert szemüveg nélkül egy helyen eltévesztettem a pályát. Ezért is jöttem ki hátrébb a vízből, mint szoktam, mint kellett volna – mondta a 11.-ként záró Lehmann Csongor. – Kerékpárban a felzárkózás sok erőt kivett belőlem, de egész jól ment a futás, még ha az elején zsibbadtak is a lábaim. De egy négy-öt hely biztos bennem maradt, pontszerzésben reménykedtem, bár annak örülök, hogy nem adtam fel, és megelőztem többek között a címvédőt is."