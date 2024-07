A Tour de France mezőnye már teljesítette a háromhetes, francia országúti kerékpáros körverseny kétharmadát, szombaton a királyetapot is teljesítették a bringások. A három emelkedőt, közte két kiemelt kategóriájú hegyet – a legendás Col du Tourmalet-t, valamint a befutónál a 10,6 kilométer hosszú Col du Portet-t – tartalmazó szakaszon az idén Giro-győztes Tadej Pogacar győzött, az összetettben pedig majdnem két percre növelte az előnyét Jonas Vingegaard-ral szemben. Az Escape Collective portál azonban leleplezte, hogy többek között az említett két kerékpáros egy különleges módszerrel készült: szén-monoxidot (CO) lélegeztek be, ezzel edzve a szervezetüket.

A világ legjobb kerékpárosai közé tartozó Jonas Vingegaard és Tadej Pogacar is szén-monoxid-belégzéssel készülhetett a Tour de France-ra

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Szén-monoxidot lélegeznek be a világ legjobb kerékpárosai

A tanulmány szerint legalább három országúti kerékpáros csapat, köztük a Visma-Lease a Bike (Valter Attila és Jonas Vingegaard is a csapat tagja), az UAE Emirates (Tadej Pogacar csapata), valamint az Israel-Premier Tech

hozzáférhet egy szén-monoxid-belégzőkészülék nevű drága eszközhöz, amely lehetővé teszi a precíz szén-monoxid-adagolást a tüdőbe.

A potenciálisan életveszélyes gyakorlat, az oxigénhiányos állapot előidézése abban segít, hogy a sportolók szervezete jobban bírja a hegyi edzéseket, és alkalmazkodjon az oxigént kisebb arányban tartalmazó magaslati levegőhöz.

Ez a technika a kerékpározásban nemrég jelent meg, de önmagában nem új, hiszen különböző tudományágakban évtizedek óta használják. Működési elve, hogy a szén-monoxid belégzésekor az egyébként oxigént szállító vörösvértesteket lefoglalja a CO, ezáltal az emberi szervezet növeli a vörösvértestei számát, hogy több oxigént szállíthasson. Amikor pedig a kerékpáros egy hegyi szakaszon felteker a magaslatba, ahol a levegőben kisebb az oxigén (és nagyobb a nitrogén) aránya,

a szervezetben lévő több vörösvértest miatt jobban tudja szállítani az oxigént, így jobban bírja a sportoló teste a kihívást.

A szén-monoxid-belégzőkészülék nevű eszköz magától ügyel arra, hogy a sportolónak adagolt mennyiség ne haladja meg a kritikus értéket, amely már veszélyeztethetné az életét – ám egyetlen apró hiba akár halált is okozhat.