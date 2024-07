Szilágyi Áron már a párizsi olimpia első napján történelmet írhat - napi program

Péntek este hivatalosan is megkezdődött a XXXIII. nyári olimpia, szombat reggeltől pedig már magyar sikerekért is szoríthatunk. A sportlövő Péni István akár már az első napon érmet nyerhet, akárcsak a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, aki férfi kard egyéniben lép pástra Szatmári Andrással és Gémesi Csanáddal. Az éremesélyek mellett a párizsi olimpián megkezdik szereplésüket a magyar úszók, a női vízilabdázók és a férfi kézilabdázók is, akik sorsdöntő meccsre készülnek.

A férfi kardozók és a sportlövők is éremesélyeként szerepelnek a párizsi olimpia első hivatalos versenynapján. Magyar szempontból szinte biztosan a Grand Palais-ban zajló eseményeket övezi majd a legnagyobb érdeklődés, ugyanis a vívóversenyek első napján pástra lépnek egyéniben a férfi kardozók, valamint a női párbajtőröző Muhari Eszter is. Előbbieknél a Londonban, Rio de Janeiróban és Tokióban is aranyérmes Szilágyi Áron sorozatban negyedszer lehet ugyanabban az egyéni számban olimpiai bajnok, ez eddig mindössze hat sportolónak sikerült: a dán vitorlázó Paul Elvströmnek Finndingiben, az egyaránt amerikai Al Oerternek diszkoszvetésben, Carl Lewisnak távolugrásban, Michael Phelpsnek pedig 200 méteres vegyesúszásban, a japán birkózó Icso Kaorinak 63, majd 58 kilogrammban, illetve a kubaiak kötöttfogású birkózójának, Mijaín López Núneznek 120, majd 130 kg-ban. Szilágyi mellett a hozzá hasonlóan egyéni világbajnok, áprilisi bokasérülése miatt ugyanakkor sokat kihagyó Szatmári András is esélye lehet a jó szereplésre, a sorsolás miatt kettejük közül azonban csak egyikük juthat a nyolc közé. Muhari Eszter ugyan csak májusban vált olimpiai indulóvá azután, hogy Kun Annát doppingvétség - a holléti nyilvántartáshoz kapcsolódó mulasztás - miatt május közepén két évre eltiltották a versenyzéstől, világranglista-kilencedikként ő is bízhat a hosszú menetelésben. A sportlövőknél a légpuska vegyes csapat versenyszámban már a nyitónapon éremosztására kerül sor, és bár Péni István és Mészáros Eszter is betegséggel küszködött az elmúlt napokban, Kissné Oroszi Edit, a puskások szakágvezetője szerint az edzéseken mindketten "jó formát mutattak", így ha bírják erővel, döntőbe juthatnak. hirdetés Szintén lőállásba lép a női légpisztoly alapversenyében Fábián Sára Ráhel és Major Veronika, ők egyelőre a fináléba kerülésért küzdenek. Az országúti kerékpárosoknál Valter Attila az időfutamban szerepel, az egypárevezős Pétervári-Molnár Bendegúz a hatodik előfutamban ül hajóba, az Európa-bajnok hollandok ellen pedig a női vízilabda-válogatott is bemutatkozik. Kaizinger Balázs révén 1996 óta először indul olimpián magyar lovas, Mészáros Krisztofer pedig a férfi torna selejtezőjében lesz érdekelt.

Szombat délelőtt 11 órakor megkezdi szereplését a férfi kézilabda-válogatott, amely Egyiptom ellen játszik sorsdöntő mérkőzést a dél-párizsi 6-os Arénában. Chema Rodríguez együttese évről évre fejlődik, tavaly negyeddöntős volt a világbajnokságon, idén pedig - fennállása legjobb eredményét elérve - ötödikként zárt az Európa-bajnokságon, majd a tatabányai selejtezőtorna második helyezettjeként jutott ki az olimpiára. A játékosok mostanra eljutottak oda, hogy senkitől nem kell tartaniuk, megfelelő az önbizalmuk, amikor pedig összeáll a védekezésük és ez hatékony kapusteljesítménnyel párosul, klasszis teljesítményre képesek. Chema Rodríguez csapata is megkezdi szereplését az olimpián

Fotó: MTI/Kovács Tamás Az erőviszonyokat ismerve viszont nehéz elképzelni, hogy a dánok és a franciák legyőzhetőek lennének a B csoportban, és a norvégok elleni siker is nagy bravúrnak számítana. Mindezek tudatában kijelenthető, hogy már az első csoportmeccs sorsdöntő lesz a magyar csapat számára. A helyzetet nehezíti, hogy az egyiptomi küldöttség három tagja is jól ismeri a magyarokat: a jobbátlövő Omar Jahja öt szezont lehúzott Veszprémben, ahol a balátlövő Jehia el-Dera jelenleg is játszik, a szövetségi kapitány Juan Carlos Pastor pedig tíz évig irányította a Szegedet, ahonnan tavaly nyáron távozott. Mivel a negyeddöntőbe a csoportok első négy helyezettje jut, az első két meccs a kötelező győzelem kategóriába tartozik, noha mindkettő rendkívül nehéznek ígérkezik. A magyar válogatott hétfőn az amerikai kontinens legjobbjával, Argentínával, szerdán a legutóbbi két világbajnokságon hatodik helyezett Norvégiával, jövő pénteken a legutóbbi három világbajnokságon aranyérmes Dániával, jövő vasárnap pedig a házigazda, címvédő és Európa-bajnok Franciaországgal találkoznak. A magyarok szombati programja az olimpián:

EVEZÉS (Vaires-sur-Marne-i evezős pálya)

9.00: előfutamok - férfi egypár (Pétervári-Molnár Bendegúz)

SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

9.00: légpuska - vegyescsapat, rangsoroló (Péni István, Mészáros Eszter) LOVASSPORT (Versailles-i kastély)

9.30: lovastusa egyéni verseny - díjlovaglás (Kaizinger Balázs) VÍVÁS (Grand Palais)

10.00: női párbajtőr (Muhari Eszter), férfi kard egyéni (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád) 64-es tábla a negyeddöntőig SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

10.30: LÉGPUSKA - VEGYESCSAPAT BRONZMÉRKŐZÉS ÉS DÖNTŐ KÉZILABDA (Dél-párizsi 6-os Aréna)

férfi csoportmérkőzés

B csoport:

11.00: Magyarország-Egyiptom TORNA (Bercy Aréna)

11.00: (Mészáros Krisztofer) ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

11.00: előfutamok - női 400 m gyors (Késely Ajna), férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán), női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország) SPORTLÖVÉSZET (Chateauroux-i Lőtér)

12.30: női légpisztoly alapverseny (Fábián Sára Ráhel, Major Veronika) VÍZILABDA (Vizes Központ)

női csoportmérkőzés

A csoport:

14.00: MAGYARORSZÁG-Hollandia

ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

15.00: női egyes selejtező (Póta Georgina?), vegyes páros nyolcaddöntő (Ecseki Nándor, Madarász Dóra) TORNA (Bercy Aréna)

15.30: férfi selejtező (Mészáros Krisztofer) ÖKÖLVÍVÁS (Észak-párizsi Aréna):

15.30: férfi 63,5 (Kovács Richárd?) és 80 kg (Akilov Pylyp?) selejtező KERÉKPÁR, ORSZÁGÚTI (Invalidusok/III. Sándor híd)

16.35: FÉRFI EGYÉNI IDŐFUTAM (Valter Attila) Vívás (Nagy Palota/Grand Palais)

19.00: női párbajtőr elődöntő, bronzmérkőzés, döntő; férfi kard elődöntő, BRONZMÉRKŐZÉS, DÖNTŐ ÖKÖLVÍVÁS (Észak-párizsi Aréna):

20.00: férfi 63,5 (Kovács Richárd) és 80 kg (Akilov Pylyp) selejtező TORNA (Bercy Aréna)

20.00: férfi selejtező (Mészáros Krisztofer) ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

20.00: női egyes első forduló Úszás (Paris La Défense Aréna)

