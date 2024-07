Óriási dráma a párizsi olimpia férfi triatlonversenyében

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az eredetileg tervezetthez képest a Szajna vizének minősége miatt majdnem 27 órával később, de szerdán délelőtt megkezdték a versenyüket a nők után a férfi triatlonisták is a párizsi olimpián. Az 56 fős mezőnyben Magyarországot két sportoló, a Tokióban hetedik Bicsák Bence és a korábbi U23-as világbajnok Lehmann Csongor képviselte, ők is beugrottak 10:45-kor a vízbe, hogy egy 910 és egy 590 méteres kör teljesítsenek. a III. Sándor híd mellett. A hajnali esőzésnek már nyoma sem volt, és a füllesztő meleg és páratartalom ellenére nagy tömeggyűlt össze a folyóparton elhelyezett lelátókon és az utcák mentén. A másfél kilométeres úszás végén az olasz Alessio Crociani jött ki először a vízből, Bicsák a 22., Lehmann a 31. helyen állt, utóbbi már bő egyperces lemaradásban. Nagy tapsot kapott a togói Eloi Adjavon is, aki mindenkitől jócskán lemaradva, hatperces hátrányból kezdte a kerékpározást.

Bicsák Bence a férfi triatlonisták versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián a III. Sándor hídnál

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bicsák Bence és Lehmann Csongor a párizsi olimpia férfi triatlonversenyében

A 40 kilométeres kerékpározást a mezőny hét darab 5715 méteres kör formájában teljesítette, a Szajna mindkét partján, olykor macskaköves utakon tekerve, az Invalidusok hídját és a III. Sándor hidat használva. Az első kör után az élen egy 19 fős élboly haladt, bő félperces lemaradásban őket 13 triatlonista (köztük Bicsák és Lehmann) követte. A bolyok mérete nem igazán változott, a különbség azonban igen, méghozzá csökkenő mértékben. 24 km-nyi kerékpározás után aztán teljesen összeért a két csapat, így 32-en haladtak tovább az élen.

Lehmann Csongor (b2) és Bicsák Bence (j) kerékpározik a férfi triatlonisták versenyében a 2024-es párizsi olimpián

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez pedig meg is maradt a bringázás végéig:

Bicsák Bencével és Lehmann Csongorral együtt összesen 32 triatlonista gyakorlatilag teljesen egyszerre (pontosabban a kerékpárlerakás után 15 másodpercen belülről) kezdhette meg az utolsó számot.

A tíz kilométeres futásra négy darab 2500 méteres kör formájában került sor. Hatalmas izgatottság volt jelen az útvonal mentén, de akárcsak a nők között, és a legtöbb triatlonversenynél, ezúttal is a futás volt a vízválasztó.