A július 19-én már a 37. életévét betöltő sportolót egy március 30-án történt eset miatt vádolják. A ketrec királya éppen egy születésnapi bulin volt

és elméletileg erősen ittas állapotban halálosan megfenyegette a Drug Free Sport International egyik munkavállalóját, aki semmi mást nem akart a bunyóstól, mint doppingmintát venni, azaz a munkáját végezni.

Mi lesz veled, Jones?

Ráadásul Jones még a vádak szerint a hölgy telefonját is elvette, így a halálos fenyegetés mellett még ezt is a rovására írják a hatóságok. Ha úgy ítéli meg a bíró, hogy mindkét vádpont helytálló, akkor akár egy évre is börtönbe kerülhet a szebb napokat is látott harcos. Ez már csak azért sem lenne jó, mert az oktagon egyik legjobbja az elmúlt négy évben, különböző okok miatt mindössze kétszer tette a tiszteletét a ketrecben, igaz, mind a kétszer az ő kezét emelték a végén fel a magasba.

Jones tagadja a vádakat és a fenti videófelvételre hivatkozik, amelyen ő látható, ahogy éppen kedélyesen elbúcsúzik az ellenőröktől, az egyikőjükkel még le is pacsizott.

Ha tisztázza magát a vádak alól, akkor még idén összecsaphat a korábbi nehézsúlyú világbajnok veteránnal, Stipe Miociccal. Mondanunk sem kell, ez lenne az egyik legjobban várt harc a UFC-ben, remélhetőleg össze is jön majd.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.