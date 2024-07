Az Egyesült Államokban fontos napra virradtak a kevertharcművészet (MMA) szerelmesei, miután az The Association of Boxing Commissions and Combative Sports testülete fontos döntést hozott, miszerint eltörli a fentről lefelé irányuló könyökösök betiltását, azaz szabályos technika lesz az úgynevezett 12-6-os könyöklés.

Egészen pontosan november elsejétől lehet ismét használni ezt a pusztító fegyvert az MMA-ban, így a UFC oktagonjában is. Ennek a hírnek a legjobban minden valószínűség szerint az éppen mellizomszakadásából lassan visszatérő Jon Jones örülhet. A 37 éves nehézsúlyú UFC-bajnok előszeretettel alkalmaz könyök technikákat, így a magas és hosszú végtagokkal rendelkező harcos még félelmetesebbé válhat a ketrecben, ha novembertől fentről lefelé is könyökölhet. Persze ez nagyon rossz hír az ellenfeleknek, egyrészt Jones miatt, másrészt a könyökkel rendkívül súlyos sérüléseket lehet okozni a másiknak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bony (@jonnybones) által megosztott bejegyzés Eltörölhetik az egyetlen vereségét? Jonesnak egyébként profi MMA-pályafutása alatt egyetlen egy veresége van, ami igazából nem is volt vereség, hanem diszkvalifikálták egy meccsről, amelyen pont a fenti technikát alkalmazta Matt Hamill ellen, akinek amúgy nem sok esélye volt a mérkőzésen a győzelemre. Ezzel a módosítással a labda most a UFC elnökénél, Dana White-nál pattog, aki akár azt is mondhatja, hogy törlik Jones egyetlen "vereségét" a profi mérlegéből, de a szervezet első embere még nem szólalt meg ez ügyben. Mondjuk a hétvégi nagy, UFC 304-es gálát megelőző sajtótájékoztatón szinte biztosan megkapja a kérdést, így vasárnapig akár ki is derülhet, mi lesz a történet vége. Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!