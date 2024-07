Egyetlen egy perc, mindössze ennyi időre volt szüksége a 31 éves angol óriásnak, akinek nem okozott sok gondot Blaydes. Nem mellesleg Aspinall egyetlen UFC-s veresége pont tőle származik, igaz, egészen pontosan egy térdsérülés miatt ért véget kettejük 2022-es párharca.

Most nem egészen így alakultak a dolgok, Aspinall hamar lerendezte a kérdést és utána egyből meg is célozta az éppen mellizomszakadásából felépülő világbajnokot, Jon Jonest, hogy szeretne már vele is összecsapni.

Szia, Jon! Nincs bajom veled személyesen, de úgy gondolom, jobb vagyok nálad. Úgy hiszem, le tudlak győzni egy meccsen. Szóval jövök érted!"

Reméljük hamarosan összejöhet ez a csata, ami pontot tehet arra a kérdésre, melyikőjük a legjobb a királykategóriában. Egyébként Aspinall a gála előtt rendesen megtrollkodott mindenkit, amikor következetesen azt állította, benzinbe mártja az ökleit, hogy azok keményebbek legyenek a meccseire. Aztán az angol sportoló bevallota, nem tett ilyet.