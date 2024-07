A többszörös paraguayi rekordot tartó 20 éves olimpikon szombat délelőtt a női pillangó úszás 100 méteres előfutamában állt rajthoz, ám a hatodik helyen végzett, és nem jutott be az elődöntőbe.

A csalódást keltő olimpia után mindössze 20 évesen befejezi karrierjét a paraguayi úszónő, Luana Alonso

Fotó: AFP

A második olimpiáján szereplő fiatal dél-amerikai sportoló jelenleg az Egyesült Államokban tanul, a Southern Methodist University hallgatója Dallasban, és korábban ugyan már pedzegette, hogy legkésőbb 27 éves korára felhagy a versenysporttal, hogy a tanulmányaira tudjon fókuszálni,

a szombati kudarc után elérkezettnek látta az időt, hogy bejelentse: visszavonul.

A Claro Sportsnak adott érzelmes interjúban azonban nemcsak megerősítette a búcsút, de egyben bocsánatot is kért hazájától.

Kavarognak bennem az érzelmek, mert ez volt az utolsó versenyem, visszavonulok az úszástól. Oly régóta, 18 éve úszom, ez idő alatt annyi mindent kaptam, de sajnos úgy döntöttem, hogy abbahagyom. Azonban örülök, hogy itt az olimpián úszhattam utoljára.

Sajnos nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettem volna, ezért őszintén elnézést kérek egész Paraguaytól, azonban úgy érzem, mindent megtettem, amit tudtam, annak ellenére, hogy több hátráltató dolog is történt velem. Összességében örülök, és annak is, hogy telt ház előtt az olimpiai játékokon búcsúzhatok" – mondta Alonso, aki elárulta, hogy jogi tanulmányaira fog koncentrálni, hogy a jövőben sportolókon is segíthessen.

A szőke úszónő később a közösségi oldalán is megosztotta döntését a több mint 300 ezres rajongótáborával, s leszögezte, hogy nem a párizsi kudarc miatt vonul vissza, ugyanis a döntését már korábban meghozta, de egyben köszönetet mondott mindenkinek, aki karrierje során támogatta.

Most már hivatalos! Visszavonulok az úszástól, köszönöm szépen mindenkinek a támogatást! Bocsáss meg Paraguay! Csak köszönettel tartozom"

– olvasható a 20 éves úszó búcsúüzenete, ami sokakat meglepett.

Alonso pályafutása második olimpiáján szerepelt Párizsban, ugyanis mindössze 17 évesen ott volt Tokióban is.