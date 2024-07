A csodásan vívó magyar újonc szerint most már meglehet az aranyérem

"Jól sikerült beállni és próbáltam kizárni a külső körülményeket" - mondta Irán legyőzése után Rabb Krisztián. "Félre kellett tennem azt is, hogy ennyien voltak a teremben, ilyenben még egyáltalán nem volt részem. Nagyon jól tudtam összpontosítani és láttam, hogy a többiek is bíznak bennem, nekem ez elég volt. Korea ellen nem először vívunk, egy évvel ezelőtt a vb-fináléban is meg tudtuk őket verni, erre készülünk most is."

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron így örült a döntőbe jutásnak

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Szatmári András a következőket mondta: "Voltak komoly nehézségeink. A csere után változott az asszó képe, abszolút neki köszönhetjük, hogy most az olimpiai döntőre készülhetünk. Kriszián érkezésével teljesen megváltozott az elődöntő menete. Korea lesz az ellenfél, jól ismerjük őket, egyáltalán nem meglepetés, hogy ellenük vívunk. Az jó dolog, hogy az érem már biztos, de jó lenne nyerni és 1988 után újra olimpiai bajnoknak lenni."

Gémesi Csanád: "Nem pont így gondoltam a döntőbe jutást, de végül is sikerült. Csak szuper dologokat tudok mondani az összes csapattársamról, mert az első szakasz után nem álltunk jól. Az elődöntő megnyerésével már biztos az érem, de nekünk még nagy terveink vannak a Korea elleni döntőben."