A 28 éves olasz Jasmine Paolini – akinek az idei évet megelőzően második forduló volt a legjobb Grand Slam-szereplése – a wimbledoni tenisztorna csütörtöki elődöntőjében azt a horvát Donna Vekicet győzte le drámai és maratoni mérkőzésen, aki pályafutása során először jutott a legjobb négy közé GS-viadalon. Az összecsapás első szettjét a horvát teniszező nyerte, de Paolini egyenlíteni tudott, hogy aztán a harmadik felvonásban kétszer is brékhátrányba kerüljön. Mindkétszer sikerült egyenlítenie, miközben az erejével szemmel láthatóan egyre jobban elkészülő Vekic több térfélcserénél is zokogott. Ennek ellenére a horvát játékos - két mérkőzéslabdát hárítva - kiharcolta a rövidítést, amiben 8-7-re is vezetett, de az utolsó három labdamenetet Paolini nyerte, aki így a 2 óra 54 perces csata után sorozatban második Grand Slam-fináléjára készülhet. Legutóbb még 2016-ban Serena Williams tudott ugyanabban az évben a salakos és a füves pályás GS-viadalon is döntőbe jutni, ő akkor a Garroson – akárcsak most Paolini – kikapott, Wimbledonban azonban nem talált legyőzőre.

Barbora Krejcikova és Jasmine Paolini vívják a wimbledoni tenisztorna 2024-es döntőjét női egyesben

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A 31. helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikova – a Roland Garros 2021-es bajnoka – a csütörtöki második elődöntő első játszmájában bátortalanul játszott, így a tavalyelőtti wimbledoni bajnok Jelena Ribakina – a viadal negyedik kiemeltje – annak ellenére is viszonylag simán került előnybe, hogy sokat hibázott.

A második szettől kezdve Krejcikova sokkal bátrabban és támadóbban teniszezett,

és mivel a rontásai számát végig alacsonyan tudta tartani, adogatóként pedig már nem hibázott, egy-egy brékkel fordított és készülhet a szombati fináléra – írta az MTI.

A párosban Katerina Siniakovával hétszeres Grand Slam-tornagyőztes, olimpiai aranyérmes, vegyespárosban háromszoros Grand Slam-bajnok Krejcikova eddigi legjobb egyéni wimbledoni szereplése a 2021-es nyolcaddöntő volt.

Eredmények, elődöntő, nők:

Barbora Krejcikova (cseh, 31.)-Jelena Ribakina (kazah, 4.) 3:6, 6:3, 6:4

Jasmine Paolini (olasz, 7.)-Donna Vekic (horvát) 2:6, 6:4, 7:6 (10-8)