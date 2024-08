Az MTVA Sajtóarchívumának portréja szerint Egerszegi első hazai sikereit 1985-ben érte el hátúszószámokban. 1986-ban, tizenkét évesen már 4 korosztályban valamint a felnőttek bajnokságában is indult. Ekkor szerezte első felnőtt bajnoki érmét, majd nemzetközi ifjúsági versenyen is 2-2 arany- és ezüstérmet nyert. A következő évben négy egyéni versenyszámban nyert felnőtt bajnokságot. 1988 júniusában a világranglistán 100 méteres hátúszásban az ötödik, 200-on a harmadik helyen állt. Júliusban az ifjúsági Európa-bajnokságon három számban szerzett aranyérmet. Már az Eb előtt, majd utána is arcüreggyulladás akadályozta felkészülését, ezért a felnőtt országos bajnokságon csak váltóban indult.

A magyar csapat legfiatalabb tagjaként utazott első olimpiájára, az 1988-as szöuli játékokra. Első döntőjében 100 méter háton országos csúccsal lett ezüstérmes, majd 200 méteres távon mindössze tizennégy évesen Európa-csúccsal lett olimpiai bajnok.

Az ország egy emberként szorított érte. Ma is szívdobogtató hallani a legendává vált felvételt, ahogy a versenyt közvetítő Vitray Tamás azt kiabálja: "Gyere Egérke, gyere, kicsi lány!" Győzelmével a legifjabb magyar, egyben minden idők legfiatalabb (1992-től minden idők második legfiatalabb) egyéni úszó olimpiai bajnoka lett. Az 1989-es évet három országos csúccsal kezdte, a Leedsben rendezett ifjúsági Európa-bajnokságról hét éremmel - ebből négy arany - tért vissza, a bonni felnőtt Eb-n három ezüstéremmel gazdagodott. Az 1990-es seattle-i Jóakarat Játékokon ő szerezte meg a magyar csapat egyetlen arany-, illetve ezüstérmét 200 és 100 méter háton.

Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok

Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / IOPP / AFP)

Az 1991-es világbajnokságon hátúszásban mindkét távon győzött, ezzel megszerezte a magyar úszósport első női világbajnoki címét. Az athéni Európa-bajnokságon 100 és 200 háton is világcsúccsal lett aranyérmes, sőt 400 méter vegyesen sem tudta megelőzni senki. Az itt beállított 2:06.62 perces világcsúcsát 200 méter háton a zimbabwei Kirsty Coventry tudta először megdönteni 2008-ban 2:06.39 perccel. Az 1992-es barcelonai olimpián Gyulay Zsolttal együtt tette le a magyar sportolók nevében az olimpiai esküt, és háromszor állhatott a dobogó legfelső fokára, 100 és 200 méter háton olimpiai csúccsal, 400 méter vegyesen országos csúccsal nyert. Ezzel a barcelonai olimpia legtöbb aranyérmet szerzett női versenyzője lett.