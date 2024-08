A spanyolok is magukénak érzik a magyarok olimpiai aranyérmét

Azt már megírtuk, hogy ki is ez a fiatal lány, aki a semmiből berobbanva lett olimpiai bajnok, és egy furcsa zászlóval ünnepelt, de most az is kiderült, hogy a spanyolok is magukénak érzik Viviana sikerét, ami nem csoda. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a spanyol lap, a Marca is kiemelten foglalkozik Márton Viviana sikerével, hiszen a tekvandó női 67 kg-os súlycsoportjában versenyző lány ezer szállal kötődik Spanyolországhoz.

Márton Viviana szerezte a magyar csapat ötödik olimpiai aranyérmét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Viviana és ikertestvére, Luana is a Kanári-szigeteken született. A lányok Teneriféről indultak, tizenkét éves koruk óta Madridban élnek. Viviana tegnap óta olimpiai bajnoknak mondhatja magát, Luana pedig szintén magyar színekben lett világbajnok (57 kg) 2023-ban. A Tokióban ezüstérmes Adriana Cerezo az edzőpartnerük, és bár kanári-szigetekinek érzik magukat, a szüleik hazáját választották, mert a magyar szövetség végig támogatta őket.

A Marca arról ír, hogy a lányok az úszás, a labdarúgás, a lovaglás, a ritmikus gimnasztika és az atlétika után hétéves korukban találtak rá a tekvandóra, majd az edzőikkel, Jesús Ramallal és Suvi Mikkonennel való találkozás volt a fordulópont. Két-három évvel később eldöntötte a Márton család, hogy ideje Madridba költözni, hogy az ikrek megvalósíthassák az álmaikat.

A Marca cikkében rávilágít, a spanyolok helyett a magyarok érmeinek számát gyarapítja Márton Viviana aranya, amivel egyébként éppen megelőzzük őket: nekünk öt, nekik négy van belőle. A hozzászólók egy része is ebből a megközelítésből vélekedett a 18 éves tini sikeréről, amelyet az ötödik spanyol aranyéremnek tekintenek. Márton Viviána nem feledkezett meg róluk sem, hiszen a győzelme ünneplése közben a magyar zászló mellett a Kanári-szigeteké is előkerült.