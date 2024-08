Akár két magyar érem is lehet ma az olimpián

Nyolcaddöntő:

Salim Omar Gergely – Lucas Guzman: augusztus 7., 12:13 óra

Józsa Levente

Az olimpiai debütáns Józsa a szófiai kvalifikációs viadalon harcolta ki a párizsi részvételt. Ő az első magyar, aki Grand Prix-versenyt tudott nyerni, ráadásul nem is akármelyiket, hanem a sorozat döntőjét. Az Eb-bronzérmes, nyolcadikként kiemelt Józsa első ellenfele a 2022-es vb-győztes kínai Yushai Liang lesz, majd minden bizonnyal az üzbég Ulugbek Rasitov lesz, aki 2022-ben egyszer már legyőztes Józsát.

Nyolcaddöntő:

Józsa Levente – Yushuai Liang: augusztus 8., 10:10 óra

Márton Viviána

Pénteken pedig jön a szintén olimpiai újonc Márton Viviána, aki Spanyolországban született, ott is készült fel az olimpiára, mégpedig Madridban és Tenerifén, ahol vélhetően a nagyon erős spanyol válogatottal is tudott gyakorolni. A kadet, junior és U23-as korosztályban is Európa-bajnoki címet nyerő idősebb Márton lány szintén Szófiában harcolta ki az olimpiai részvételt.

Jól bekezdhet Viviána, hiszen a kétszeres olimpiai bronzérmes, 30 éves, végtelenül rutinos ugandai Ruth Gbagbi lesz az első ellenfele.

A továbbjutás óriási bravúr lenne a 18 éves magyar lánytól, ennek „jutalmaként” pedig jöhet egy hazai versenyző, mégpedig az a Magda Wiet-Henin, aki az idei Eb leginkább vitatott végjátékában győzte csak le a magyar lányt.

Nyolcaddöntő:

Márton Viviana – Ruth Gbagbi: augusztus 9., 09:33 óra

