Raven Saunders eddig is szerette a feltűnést, de Párizsban még a szokásosnál is extrémebb külsővel érkezett. Saunders jó ideje mindig valamilyen maszkban versenyez, volt már Hulk is, de most a szokásosnál is érdekesebben nézett ki. A haja zöldre és lilára volt festve s olyan maszk volt rajta, ami csak a szemét nem takarta, azon meg napszemüveg volt.

2021-ben ebben a maszkban versenyzett

Saunders elárulta, hogy a maszk leginkább arra szolgál, hogy saját magát ösztönözze és folyamatosan tűzben tartsa a verseny során. Saunders a hetedik helyen végzett a selejtezőben, ahol tehát fekete maszkban szerepelt, de korábban többször volt Hulk-maszkja is. Ezzel kapcsolatban elmondta, korábban nem tudta, mikor jön ki belőle a másik énje, a Hulk, amely a legjobban tud küzdeni a versenyeken, de ma már ezt jól tudja szabályozni. Saunders fontosnk tartja a mentális egészséget, amivel korábban neki s gondja volt, ezért ezekkel a maszkokkal a mentális egészség fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet.

