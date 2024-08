Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle gyilkosokra vadászhat - csodaöttusázónk izgalmas élete

Nagy utazás

Az első dolog, ami szemet szúrhat Gulyás Michelle életével kapcsolatban, az az, hogy Londonban született. Ezzel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy az édesapja munkája miatt hosszabb időt élt a család külföldön, és sokat is utaztak.

Igazi nemzetközi gyermeklét adatott meg neki, Olaszországban járt óvodába, illetve Szlovéniában, Ljubljanában kezdte meg az általános iskolát, párhuzamosan pedig különbözeti vizsgákra hazajárt, amire az édesanyja készítette fel.

A sporttal kapcsolatban Gulyás első útja nem az öttusázókhoz vezetett gyerekként, sportpályafutását, de leginkább a sporttal való megismerkedését szertornászként kezdte. Ebbe a sportágba annyira beleszeretett, hogy 6 éven keresztül megragadt a tornateremben, majd ekkor váltott, és a Honvédban magasugró volt, ezt követően pedig 11 évesen kezdett öttusázni a KSI-ben. Végül innen már más sportághoz nem vezetett az útja, azonban egy fontos változás mégiscsak volt klubszinten, 2020 novembere óta az UTE öttusázója a fiatal sportoló.

A Párizsban aranyérmet nyert boldog győztes, Gulyás Michelle Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Gulyás családban mindig is fontos szerepe volt a mozgásnak, Michelle szülei egész életükben hobbisportoltak, bár ők nem ragadtak meg egy specifikus sportágnál, de ez abban segítette a szülőket, hogy mind a három gyermeküknek átadják a sport szeretetét. Gulyás két évvel idősebb nővére együtt szertornázott gyerekként a most már friss olimpia bajnok testvérével, azonban Gulyással ellentétben ő tovább folytatta, végül egy esést követő sérülés után a sportlövészetre váltott.

A harmadik testvér, Gulyás öccse is öttusázott, miatta kezdte el Gulyás is ezt a sportágat. Végül az öccse nem maradt meg az öttusában, mert a tanulmányai olyan irányt vettek, amibe már nem fért bele a versenysport. Ahogy Gulyás Michelle is fogalmaz ezzel kapcsolatban:

Az öttusa annyira sok időt felemészt, hogy nagyon kevés ember tud érte ekkora áldozatot hozni.

A párizsi olimpiával egy álom vált valóra Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Mindent a sikerért

Ezzel kapcsolatban azt is elmondta korábban a világcsúccsal győztes olimpiai aranyérmes, hogy

"az öt sportágra való készülés önmagában is rengeteg időt vesz igénybe, emellé jönnek a kiegészítő tevékenységek. Például kondizni, sportpszichológushoz járni, közben ügyelve a regenerációra is (masszőr, gyógytornász, stb.). Mindez tehát időigényes elfoglaltság."

Ráadásul Gulyás rendkívül keményen edz, ezt Tibolya Péter, az edzője is megerősítette, ahogy ő fogalmazott: "Aligha akad nála keményebb és nagyobb munkabírású versenyző a sportágban".