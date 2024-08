Az első menetben eldőlt a világbajnok magyar birkózó olimpiai elődöntője

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Birkózásban és a küzdősportokban is Muszukajev Iszmail maradt utoljára versenyben magyarként, a szabadfogásúak 65 kg-os kategóriájában tavaly világbajnoki címet szerző birkózó azonban már délután biztossá tette a vasárnapi szereplését is a párizsi Mars-mező Arénában, ahol az első, csarnokbeli magyar éremért küzdhetett. A 31 éves, tokiói olimpián ötödik magyar sportoló a nyolcaddöntőben a kirgiz Ernazar Akmatalijevet, a negyeddöntőben pedig az ellene durva szabálytalanságot is elkövető, olimpiai ezüstérmes, azeri Haji Aliyevet győzte le. A szombat esti elődöntőben Muszukajev a 2022-ben világbajnok, iráni Rahman Musza Amuzadhalilivel csapott össze, akit a tavalyi vb elődöntőjében szoros csatában múlt felül.

A magyar birkózó, Muszukajev Iszmail magabiztos birkózással jutott el az olimpiai elődöntőig

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A szabadfogású birkózó, Muszukajev Iszmail az olimpiai döntőért küzdött

Muszukajev Iszmail szemébe már az első másodpercekben belekapott Amuzadhalili, így hamar meg kellett állítani a meccset, de a magyar birkózó tudta folytatni az elődöntőt. Szűk egy perc után aztán kétszer is sikerült az iráninak kitolnia és földre vinnie Muszukajevet, ezzel 4-0-s előnyre tett szert. Bánkuti Zsolt szövetségi kapitány is aggódva nézte, hogy egy perccel később megint megindult az ellenfél, ezúttal egy négypontos akciót hajtott végre az iráni. Sőt, az első menet utolsó percében kétszer is kitolta a szőnyegről Muszukajevet, így 10-0 lett az állás, és 147 másodperc után

technikai tussal véget is ért a mérkőzés Amuzadhalili győzelmével.

Muszukajev Iszmail (pirosban) és az iráni Rahman Musza Amuzadhalili a férfi szabadfogású birkózók 65 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a párizsi Mars-mező Arénában 2024. augusztus 10-én. Muszukajev Iszmail kikapott iráni ellenfelétől, másnap a bronzéremért léphet szőnyegre

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Muszukajev Iszmail olimpiai bronzmérkőzésére vasárnap, a 11 órakor kezdődő program nyolcadik mérkőzésén kerül sor. Az ellenfelét a délelőtti vigaszágról kapja meg.

