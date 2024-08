Fábián Bettina után három német úszó is kórházba került a fekáliás Szajna miatt

Nyíltvízi úszókról van szó, akiknek egészségi gondjaik támadtak, csakúgy, mint a csütörtökön női 10 kilométeren ötödikként végzett Fábián Bettinának, akit szombat hajnalban kórházba kellett szállítani, de azóta már jobban van.



A 19 éves magyar a közösségi médiában számolt be arról, hogy éjszaka hányt és be is lázasodott, vélhetően a folyóban "nyelt be" valamit, ami miatt infúziós kezelést kapott. Fábián megjegyezte, több versenytársa hasonló problémákkal küzdött, köztük a németek kiválósága, Leonie Beck is, aki kilencedik volt 10 kilométeren.

Az ötödik helyezett Fábián Bettina a nõi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenyében

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A viadal megrendezhetőségével kapcsolatban eleve merültek fel kétségek, de a francia szervezők végül elfogadhatónak ítélték a Szajna vízminőségét.



A folyó szennyezettsége hosszú hetek óta kiemelt beszédtéma, s a víz vissza-visszatérő koszossága miatt edzések törlését, versenyek áthelyezését kellett elrendelni.



Az MTI a Német Olimpiai Sportszövetségre hivatkozva azt írtja, hogy két nyíltvízi német úszót kellett pénteken ellátni hányinger, hányás és hasmenés miatt. Ők szombat reggel már sokkal jobban voltak, viszont egy harmadik, hasonló tünetekkel küzdő úszót még kezelnek a férfi válogatott orvosai.

A német Florian Wellbrock is úszott a Szajnában. Lehet, hogy ő az egyik beteg német úszó

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP





Korábban más nemzetek versenyzői, köztük kazah, belga és új-zélandi sportolók is panaszkodtak rosszullétre, gyomor- és bélbetegségek tüneteiről beszámolva a Szajnában való úszás után. A szervezőbizottság és a párizsi polgármesteri hivatal képviselői ugyanakkor többször kijelentették, hogy a megbetegedések nem állnak összefüggésben a Szajna vízminőségével.