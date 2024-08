Szimuláló futballisták "hódították" meg az internetet

A labdarúgás világában olyan szupersztárok, mint Cristiano Ronaldo vagy Neymar sem mennek a szomszédba némi színészkedésért, ám vannak olyanok, akik kizárólag emiatt váltak híressé. Nehéz szó nélkül elmenni Joaquin Mattalia esete mellett, aki a brazil Rivaldo 2002-es vb-n bemutatott színészkedését másolta. Az argentin másodosztályban szereplő Racing Cordoba kapusa elképesztő szimulálást mutatott be, amikor felé dobtak egy labdát.

Az Independiente Rivadavia elleni meccs hosszabbításában a Racing kapusa elkérte a labdát, és amikor odadobták neki, látványosan a földre vetette magát.

Ezt követően kérdőn a bíróra pillantott, majd amikor a fejét találták el, ismét teátrális mozdulattal terült el és a játékvezető közbeavatkozásában reménykedett.

A Liverpoolnak nem kellett Marko Grujics, akit rendszeresen kölcsönadott, a szerb középpályás pedig a Porto csapatában nyújtott elképesztő alakítást a Bajnokok Ligájában. A Juventus elleni 2021-es párharc visszavágóján a 90. percben állt be, a játékhoz sokat nem is tett hozzá, ám így is sikerült magára hívnia a figyelmet.

A szerb válogatott focista egy nevetséges szimulálással nyert idővel segítette csapatát a hosszabbításban a torinóiak ellen.

Grujicsnak ugyanis az ellene elkövetett szabálytalanság után a nagy fájdalmai közepette arra is jutott ideje, hogy kikukucskáljon, vajon a játékvezető hogyan látta az esetet.

Marko Grujics színészkedése mellett sem ment el szó nélkül az internet népe

Fotó: AFP (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Az interneten rengeteg komment érkezett az eset után, Grujics mutatványát a Barcelona korábbi sztárja, Sergio Busquets színészkedéséhez hasonlították, aki még 2010-ben az Inter elleni meccsen mutatott be kísértetiesen hasonlót.