Így értékelte Csipes Tamara a csodálatos pályafutását

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Csipes Tamara a női kajak négyessel bronz-, Gazsó Alida Dórával kettesben ezüstérmet szerzett Párizsban, majd a női K-1 500 méteren is másodikként zárt, az immáron nyolcszoros olimpiai bajnok Lisa Carrington mögött. Az ezzel visszavonuló magyar kajakos így hat olimpiai éremmel zárta le a karrierjét, magyarként ennél többször csak Kozák Danuta és Kovács Katalin volt dobogós a sportágban. A pályafutása utolsó díjátadója után Csipes többek között az Origo Sport mikrofonja előtt foglalta össze a történteket, és beszélt a jövőjéről.

A kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara ezüstéremmel zárta le a karrierjét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Csipes Tamara nyilatkozata az újabb olimpiai ezüstérem után

„Mára nagyon fáradt voltam, nem tudom, mikor voltam utoljára ennyire.

Féltem, hogy a másik új-zélandi ezért meglephet, ráadásul az enyém volt az utolsó középfutam, de úgy álltam neki, hogy a mai napból ki kell hozni a maximumot.

Elégedett vagyok, az elején diktált tempómmal magamat is megleptem, szerintem a másik új-zélandi lány emiatt is maradt le a végén. Lisa viszont választott egy teljesen más taktikát a megszokottnál. De istenem, egy nyolcszoros olimpiai bajnok győzött csak le, boldog lehetek – nyilatkozta Csipes Tamara. – A középfutam alatt izgultam, de a döntőre megnyugodtam, pláne, mert nem a két új-zélandi közé osztottak be. Ráadásul [a hatodikként záró] Dorka is ott volt mellettem, a végén meg is köszöntem neki az elmúlt két évet, hogy vitt előre engem. Megmondtam neki, hogy a Los Angeles-i olimpia már az övé lesz!"

Csipes Tamara boldogan zárta le a kajakos karrierjét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Már a finálé előtt lepergett a karrierem magam előtt, ezért is lehettem ennyire nyugodt.

Nagyon hálás vagyok, hogy így sikerült lezárni. Van két aranyam, hat érmem, és elmondhatom, hogy Rio óta mennyire sokat fejlődtem emberként, sportolóként, csapattársként, és immáron édesanyaként.

Mind a három olimpiámat másként éltem meg, de nincs bennem hiányérzet. Úgy zárom le ezt a 24 éves karriert, hogy végig az tudtam lenni, aki szeretnék – mondta Csipes Tamara. –

A kajakozás szerintem nem fog hiányozni, a sportot viszont nem hagyom abba.

Tíz éve még azt hittem, ha egyszer visszavonulok, soha többé nem mozdulok meg, de most nem tudnék mozgás nélkül élni. A lányok már csábítanak, hogy még a négyesben induljak el négy év múlva is, de erre még nem tudtak rábeszélni."