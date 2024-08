Csütörtökön jöhet az első magyar aranyérem - napi program

A XXXIII. nyári olimpia csütörtöki napján is rengeteg magyar sportolóért szoríthatunk, ráadásul komoly esélye van egy aranyéremre is, ugyanis nem sokkal este fél kilenc után vízbe ugrik a 200 méteres hátúszás döntőjében Kós Hubert, a versenyszám világbajnoka. Ezen kívül a vitorlázó Érdi Mária és Vadnai Jonatán, valamint a magyar gyaloglók is bemutatkoznak, a jól rajtoló ökölvívók pedig folytathatják menetelésüket.

Kós a 200 hát világbajnoki címvédőjeként utazott el a francia fővárosba, és bár 100 háton vasárnap nem sikerült bejutnia a fináléba, szerda délelőtt 200-on a negyedik idővel került be a középdöntőbe, onnan pedig a legjobb idővel jutott be a fináléba a 21 éves úszó. Kós Hubert a 200 méteres hátúszás legnagyobb esélyese

Fotó: MTI/Derencsényi István A csütörtök délelőtti előfutamokban magyar részről Molnár Dóra és Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Zombori Gábor (200 m vegyes), Szabó Szebasztián (50 m gyors) és a női 4x200 méteres gyorsváltó lesz érdekelt. A marseille-i yachtkikötőben csütörtökön elkezdődnek a vitorlásversenyek, magyar szempontból pedig az ILCA 6 és az ILCA 7 hajóosztály futamai lesznek érdekesek. Előbbiben nagy figyelem kíséri a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária szereplését, de amint azt a 26 éves versenyző elmondta, nem foglalkozik az esélylatolgatásokkal, csak magára figyel és szeretne minden zavaró tényezőt kizárni. Az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán saját bevallása szerint azzal a céllal érkezett a nyári játékokra, hogy ott a legjobb tudása szerint teljesítsen és jó stratégiai döntéseket hozzon, ha pedig ez sikerül, akkor elégedett lesz. Az ökölvívók közül a 66 kilogrammos Hámori Luca, az első magyar női olimpikon bokszoló vasárnap az ír Grainne Walsh legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben, ahol a negyedik kiemelt ausztrál Marissa Williamsonnal találkozik majd. A férfiak 63,5 kilogrammos súlycsoportjában Kovács Richárd egyhangú pontozással verte meg hétfőn az ausztrál Harry Garside-ot, a negyeddöntőben pedig a hazai színeket képviselő, háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Sofiane Oumiha lesz az ellenfele. Kovács Richárd szenzációs győzelemmel jutott tovább

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt A Mars-mező Arénában a cselgáncsozók 100 kilós súlycsoportjában szereplő Vég Zsomborért lehet szorítani, a chateauroux-i lőtéren pedig Mészáros Eszter a puska összetett számának alapversenyében próbál minél jobb, lehetőleg döntőt érő teljesítményt nyújtani. Ezen a napon rendezik a női tornászok egyéni összetett fináléját is, Czifra Bettina Lili a selejtezőből 22-edikként továbbjutva biztosította a helyét a legjobbak között.

A három forduló után ötvenszázalékos mérleggel, egy-egy győzelemmel, vereséggel és döntetlennel álló női kézilabda-válogatott az eddig várakozás alatt teljesítő spanyolokkal csap össze a csoportkörben 14 órakor, míg a férfi vízilabdacsapat egy-egy sikerrel és kudarccal a háta mögött a rendkívül kellemetlen stílusban játszó japánok ellen igyekszik javítani a mérlegén 21.05-től. ATLÉTIKA (Trocadéro) 07:30-09:05 férfi 20 km gyaloglás döntő Helebrandt Máté, Venyercsán Bence 09:20-11:05 női 20 km gyaloglás döntő Madarász Viktória, Récsei Rita SPORTLÖVÉSZET (Châteauroux Shooting Centre) 09:30 – 10:30 férfi 50 m puska három testhelyzetű döntő ? Pekler Zalán, Péni István

EVEZÉS (Vaires-sur-Marne Nautical Stadion) 09:50-10:05 férfi egypárevezős A/B elődöntő ? Pétervári-Molnár Bendegúz JUDO (Champ-de-Mars Arena) 10:00 – 14:00 férfi -100 kg előcsatározások, negyeddöntő: Vég Zsombor ÚSZÁS (Paris La Defense Arena) 11:00 – 13:00 előfutamok női 200 m hát Szabó-Feltóthy Eszter, Molnár Dóra férfi 50 m gyors Szabó Szebasztián férfi 200 m vegyes Zombori Gábor női 4 x 200 m gyorsváltó váltó VITORLÁZÁS (Marseille Marina) 12:00 – 19:00 ILCA 6, ILCA7 futamok (1-2) Érdi Mária, Vadnai Jonatán SPORTLÖVÉSZET (Châteauroux Shooting Centre) 12:00-13:30 női 50 m puska három testhelyzetű selejtező Mészáros Eszter KÉZILABDA (South Paris Arena 6) 14:00-15:30 női selejtező 4. forduló B csoport: Magyarország - Spanyolország JUDO (Champ-de-Mars Arena) 16:00 – 18:45 férfi -100 kg vigaszág, elődöntő, érem mérkőzések: Vég Zsombor ÖKÖLVÍVÁS (North Paris Arena) 16:18-17:06 női 66 kg nyolcaddöntő: Hámori Luca - Williamson (AUS) 17:38 – 17:54 férfi 63,5 kg negyeddöntő : Kovács Richárd TORNA (Bercy Arena) 18:15 – 20:25 női összetett egyéni döntő ? Czifra Bettina Lili, ÚSZÁS (Paris La Defense Arena) 20:30 – 22:30 elődöntők, döntők 20:37 férfi 200 m hát döntő, Kós Hubert 20:44 férfi 50 m gyors elődöntő ? Szabó Szebasztián 21:10 női 200 m hát elődöntő ? Szabó-Feltóthy Eszter, Molnár Dóra 21:34 férfi 200 m vegyes elődöntő ? Zombori Gábor

21:48 női 4 x 200 m gyorsváltó döntő ? váltó VÍZILABDA (Aquatics Centre) 21:05 – 22:30 férfi csoport mérkőzés: Magyarország - Japán

