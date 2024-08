Knighton ügye akkor került nyilvánosságra, amikor az USADA és a WADA közötti feszültség egyre fokozódott amiatt, ahogyan a WADA és Kína kezelte azt az ügyet, amelyben 23 kínai úszó volt érintett, akiknek engedélyezték, hogy továbbra is versenyezzenek, annak ellenére, hogy a tesztjük pozitív lett egy tiltott szívgyógyszerre. Kína 12 úszó érmet nyert a párizsi játékokon, amelyek közül több olyan úszó is részt vett ebben az ügyben, akiket nem szankcionáltak. A kínai hatóságok megállapították, hogy a pozitív tesztek szennyeződéstől adódtak, de a WADA-t bírálták, mert nem tettek nyilvános bejelentést, és az ügy részleteit nem fedték fel, amíg a The New York Times és az ARD német televízió riportjai ki nem tárták az ügy részleteit.