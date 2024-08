A párizsi olimpia legnagyobb botrányát okozta, hogy NOB-engedéllyel indulhatott az ötkarikás játékokon az algériai Iman Helif - a magyar ökölvívó, Hámori Luca szombati legyőzője -, valamint a tajvani Lin Jü-tin is. Korábban a sportág nemzetközi szövetsége nem engedte őket szerepelni világbajnokságokon, mert szervezetükben magas a tesztoszteronszint, és férfiakra jellemző XY kromoszómáik vannak, ennek ellenére mégis ringbe léphettek Párizsban.

Hámori Luca óriásit küzdött, de nem lehetett esélye a nők között induló férfi, Iman Helif ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem tágított a döntése mellett és a védelmébe vette a két bokszolót, a NOB mellett pedig egy másik szervezet az úgynevezett Korrupcióellenes Globális Biztonsági Szervezet (The Global Security Organization against Corruption - OMSAC) is megszólalt a botrányt kiváltó ügyben.

A szervezet úgy döntött, hogy teljes mértékben támogatja Iman Helifet a bokszban, és elismerését fejezte ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a határozott kiállásáért,

amelyen keresztül megerősítette, hogy a 2024-es párizsi olimpia ökölvívó tornáján résztvevő összes sportoló betartja a szabályokat a versenyen való részvételről és regisztrációról. A NOB jelezte, hogy a két atléta, Imane Helif és a tajvani Lin Jü-tin, akik elektronikus zaklatás áldozatai lettek, hosszú évek óta vesznek részt nemzetközi ökölvívó versenyeken a női kategóriában" - írta közleményében a világszervezet.

"A szervezet úgy döntött, hogy az illetékes igazságügyi hatóságokhoz folyamodik az igazságszolgáltatás érdekében, és továbbra is határozottan elkötelezett marad a sportolók jogainak és méltóságának védelme mellett. Mindemellett felszólítja a nemzetközi közösséget, a médiát és az összes érintett intézményt, hogy csatlakozzanak e szégyenletes tettek elítéléséhez és támogassák az algériai és a tajvani ökölvívót" - tették hozzá.

Az OMSAC állásfoglalása nem meglepő, figyelembe véve, hogy a szervezet vezetője a magát az egész arab világot képviselőnek nevező Imane Helif honfitársa, az algériai Murad Mazar, vezető testülete pedig tele van arab vagy más muszlim tagokkal, rajtuk kívül szinte csak franciák vannak köztük.