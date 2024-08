Bátran ivott a Szajna vízéből a holland

A víz minőségét a szervezők végül a kora reggeli órákban hagyták jóvá, így reggel 7.30-kor, az eredeti terveknek elkezdődhetett a verseny. A versenyzők többször is kaptak frissítőt a két óránál is hosszabb verseny során, de a hollandnak ez nem volt elég, egy ponton a folyó vízéből is kortyolt.

„Egy ponton megszomjaztam, gondoltam, miért ne. Beleittam a Szajnába. Egyelőre jól vagyok, még csak nem is hánytam, pedig a fájdalomtól előfordul a versenyek után” – mondta a bátor holland, aki a nemrég elpusztult kiskutyájának ajánlotta a sikerét. Van Rouwendaal a verseny után elmondta, megállt vele a világ, amikor májusban elpusztult a Rio névre hallgató kiskutyája, aki a Brazíliában nyert olimpiai aranyérméről kapta a nevét.

Egy tetoválással állított emléket a kiskutyájának

Fotó: KMSP via AFP / KMSP via AFP/KMSP

A kutyájáért küzdött

„Három hétig egyáltalán nem érdekelt az úszás, ő volt az én kicsikém” – mondta Van Rouwendaal, aki 2021-ben Tokióban kevesebb, mint egy másodperccel maradt le az olimpiai aranyról, csütörtökön viszont az utolsó körben megelőzte az ausztrál Moesha Johnsont, és kicsit több, mint két órás idővel megnyerte a versenyt.

Van Rouwendaal a verseny után a csuklóján lévő tetoválást mutatta, ami Rio mancsnyomát ábrázolja. „Egy kis műtétre volt szüksége a tüdeje miatt, de komplikációk léptek fel, és elpusztult" – mondta a holland, aki már azt tervezte, hogy együtt élnek majd az olimpia után Hollandiában egy kertes házban. „Teljes szívemből a kiskutyámért úsztam. Megcsináltam, győztem érte" – mondta.

Johnson 5,5 másodperccel lemaradva lett ezüstérmes, az olasz Ginevra Taddeucci lett a harmadik, Fábián Bettina pedig az ötödik helyen végzett.

Másodszor lett olimpiai bajnok Sharon Van Rouwendaal

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

A férfiak versenyét pénteken rendezik majd, de jó előjel, hogy egyelőre nem érkeztek komolyabb panaszok a női versenyt követően. A biztonság kedvéért azért Fábián Bettina pálinkával fertőtlenített a verseny után.