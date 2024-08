Sorsdöntő meccset játszanak a férfi kézisek a címvédő ellen, Halász Bence éremért dobhat

Az atlétika pályán ismét láthatjuk Takács Boglárkát, a kiváló sprinter ezúttal a 200 méteres futamokban lesz érintett, de rajta kívül is lesz magyar érdekeltség 400 méteres férfi síkfutáson Molnár Attila személyében és női kalapácsvetésben Gyurátz Rékának köszönhetően. Búcsúznak a medencés úszások az olimpiától, a záró etapban vasárnap késő délután férfi 1500 méteren Betlehem Dávidot láthatjuk majd a döntőben. Női vízilabdázóink Ausztrália ellen fejezik be a csoportküzdelmeket, Vas Kata Blanka a női mezőnyversenyben áll rajthoz és a vitorlázóink is vízre szállnak augusztus 4-én.