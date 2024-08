Földre küldte újabb ellenfelét a Hámori Lucát legyőző algériai férfi, aranyat nyerhet

Az algériai Iman Helif szereplése óriási vihart kavart az olimpián, hiszen már a Hámori Luca elleni negyeddöntője előtt is sírva adta fel a meccset ellene az olasz Angela Carinit az első bekapott ütés után. Az eset azért is háborította fel a bokszrajongókat, mert kiderült, hogy Iman Helif nem is lehetne itt az olimpián, mert korábban különböző vizsgálatok során kiderült róla, hogy XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik.

A NOB annak ellenére engedélyezte az algériai ökölvívó indulását a nők között, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség korábban már eltiltotta őt. Ez az érthetetlen történet azért is alakulhatott így, mert a NOB és a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség között évek óta botrányos dolgok történnek. A történet lényege, hogy NOB nem ismeri el a IBA-t, mert szerintük a sportág vezetése évek óta semmit sem tesz a korrupció és a bírói csalások ellen. Így történhetett meg, hogy már a 2021-es tokiói olimpián sem a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség rendezte meg az olimpiai bokszversenyeket és most sem. Ezért van az, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bármilyen döntést is hoz, azt a NOB felülírhatja. Így történt az algériai Iman Helif esetében is. Az IBA eltiltotta, a NOB magasról tett az egészre és beengedte az olimpiára a sportolót.

Még a Hámori Luca elleni mérkőzés előtt Iman Helif apja, Amar panaszkodott egy sort, aki szerint "erkölcstelen és igazságtalan", amit művelnek az emberek, szerinte a "kislánya" bebizonyítja, hogy a kritikusok tévednek.

„Az ellene irányuló támadások erkölcstelenek, nem igazságosak.

Ezeknek a kritikáknak és pletykáknak az a célja, hogy megzavarják Imant , nem akarják, hogy ő legyen a világbajnok. Azt mondom neki, bizonyítsa be a ringben, hogy tévednek.

Remélem, hogy örömet okoz Algériának és az arab országoknak, és megnyeri az aranyérmet. Ő a példaképünk, és mindannyian szeretnénk olyanok lenni, mint ő” – mondta a bokszoló apja.

Az algériai Imane Helif egyhangú pontozással legyőzte Hámori Lucát a párizsi olimpia negyeddöntőjében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A történet folytatás pedig ismert. Helif a Carini felett aratott sikere után Hámori Lucával találkozott. A magyar lány hatalmasat küzdött, végigbokszolta a három menetet az algériai ellen, de végül egyhangú pontozással Helif diadalmaskodott és bejutott az elődöntőbe.