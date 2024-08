Gulyás Michelle tudta, törött lábbal és kar nélkül is nyernie kell

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az egyéniben kétszeres világbajnoki- és egyszeres Európa-bajnoki érmes öttusázó, Gulyás Michelle a tokiói olimpián 12. helyen zárt, ezúttal viszont a női öttusa egyik esélyeseként érkezett. A körvívást sikerült is a második helyen zárnia 245 ponttal, majd hibátlanul lovagolt, és a negyedik legjobb időt úszta. A kombinált számnak a második helyről vágott neki, de az első lövészet után az élre állt, majd ott is maradt, így olimpiai bajnok lett. Ráadásul mindezt világrekordot jelentő, 1461 pontos teljesítménnyel, 18 pontot verve a korábbi csúcsra. Az eredményhirdetés után pedig értékelt.

Gulyás Michelle egész napos nagyszerű teljesítménye olimpiai aranyérmet ért számára a női öttusa döntőjében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az öttusázó Gulyás Michelle nyilatkozata az olimpiai győzelme után

„Az utolsó lövészetig igyekeztem kizárni, hogy egy olimpián vagyok, és aranyérmes lehetek, de azt tudtam, hogy amennyiben minden számban kihozom magamból, amit tudok, akkor jó lehetek. Arra számítottam, hogy hatalmas futóverseny lesz a végén, de szerencsére a riválisok nem lőttek olyan jól. A lovaglás után lekerült rólam egy teher, és onnan jobban tudtam élvezni a versenyt. A vetélytársakra nem figyeltem, csak magamra koncentráltam egész nap. Célom volt, hogy hibátlan lovaglással zárjak, ha már ez volt az utolsó, a végén pedig, a záró lövészet után

tudtam, hogy ha belehalok, letörik mindkét lábam és lefújja a szél a karomat, akkor is meg kell nyernem. Úgy éreztem, hogy a feldobottságom közben Usain Boltot is le tudtam volna futni

– mondta Gulyás Michelle.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Úgy összeszedtem magam mentálisan és fizikailag is erre a versenyre, mint még soha, minden segítséget megkaptam, és szerencsére ezzel élni is tudtam. Elég mélyről jöttem fel, de sikerült olyan erőt gyűjteni, amely mindenkit meglepett körülöttem is, nagyon boldog vagyok, hogy mindenki ennyire örült a sikeremnek, amit közösen értünk el. Nem hittem volna, hogy világcsúccsal tudok zárni, de nagyon örülök, hogy ez is sikerült.

Szeretném, hogy a jövőben a lovaglás is benne maradjon az életemben, de nyilvánvalóan olyan sok lovasedzésen már nem tudok részt venni így, hogy az akadályverseny átveszi a helyét

– nyilatkozta az olimpiai bajnok magyar öttusázó, aki kiemelte azt is, hogy milyen nagy számú, jó hangulatot teremtő közönség volt ezen a különleges helyen, a versailles-i kastély parkjában.