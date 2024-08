Fantasztikusan úszott az olimpiai döntőben a magyar női gyorsváltó

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A már-már megszokott módon egy váltódöntővel zárult a csütörtöki program a 2024-es olimpia Paris La Défense Arénában felépített medencéjében. A délelőtti programban kellemes meglepetést szolgáltatott, hogy a magyar 4x200 méteres női gyorsváltó Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállításban Ausztrália mögött másodikként zárta az előfutamokat, így aztán az esti döntőben az ötös pályán ugorhattak vízbe a mieink.

Két magyar úszónő, Ábrahám Minna (b) és Pádár Nikolett (j) öröme a női 4x200 méteres gyorsváltó előfutama után a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokon

Fotó: MTI/AP/Ashley Landis

Az ötös pályán úszott az olimpiai döntőben a magyar 4x200 méteres női gyorsváltó

Az egyéniben kizárt Pádár már a délelőtti úszás után elárulta, hogy a fináléban is ő lesz a nyitóember, és végül pontosan ugyanez az összeállítás maradt a magyar váltónál este, azaz két 18, egy 19 és egy 22 éves úszó képviselte a számban Magyarországot. A rivális váltók közül az Egyesült Államok, Ausztrália és Kína ugyanakkor több helyen is cserélt (erősített) estére, de Kanada és Nagy-Britannia is változtatott, így várható volt, hogy a magyar pontszerzéshez is hatalmas bravúr kell majd a döntőben.

Pádár Nikolett végig az 5-6. pozícióban úszott, végül a hatodik helyen adta át a váltót, a délelőtti idejénél bő másfél másodperccel gyorsabb, 1:56,14 perces részidővel. Ábrahám Minna is javított a délelőtti idejéhez képest, az 1:57,23-as úszása után a második váltásnál már ötödik volt a magyar egység. Késely Ajna következett, aki némileg elmaradt attól (1:59,45), amit az előfutamban úszott, de az utolsó emberek előtt még mindig a hatodik volt a magyar váltó. A magyar női 4x200-as gyorsváltóból utolsóként Ugrai Panna ugrott vízbe, aki megintcsak gyorsabb (1:57,70) volt, mint délelőtt, és végül Magyarország 7:50,52-es idővel, alig két másodperccel elmaradva az országos rekordtól az olimpiai hatodik helyen zárt.

Az élen végig Ausztrália, Kína és az Egyesült Államok csatázott az aranyéremért, végül azonban az ausztrálok megtartották a folyamatosan jelenlévő kis előnyüket, és megnyerték az olimpiát. A második az Egyesült Államok, a harmadik Kína lett.