Gyűlölködő üzeneteket kap a világbajnok magyar sportoló az olimpia után

Sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt leírjam-e de végül úgy döntöttem, hogy jobb ha kiadom magamból. Természetesen nyerni mentem, ez sajnos pont most nem sikerült, nyilvánvaló, hogy csalódottan távoztam a második olimpiámról. Úgy érzem a rengeteg munkát beleraktam, a páston mindent megtettem, de sajnos ilyen a sport, nem mindig jön ki a lépés. Elszomorít a rengeteg gyűlölet ami egyes emberekben lakozik, ezt még idő lesz feldolgoznom. Szeretném megköszönni mindenkinek aki viszont mellettem van ebben az időszakban is. Ebből is tanulni fogok, hogy legközelebb még erősebben térhessek vissza