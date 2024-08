Halász Bence csodás születésnapja: olimpiai ezüstérem, majd könnyek

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Barta István (1932, arany), Sárkány Miklós (1936, arany) és Kuncz László (1980, bronz). Eddig ez a három vízilabdázó tartozott azok közé a magyar sportolók közé, akiknek sikerült a születésnapjukon olimpiai érmet szerezni. Hozzájuk szeretett volna csatlakozni Halász Bence, aki a 27. születésnapján, a férfi kalapácsvetés olimpiai döntőjében lépett dobókörbe a Stade de France-ban. (Tokióban is augusztus 4-én rendezték a finálét, de arról Halász lemaradt.) A kétszeres világbajnoki bronzérmes, háromszoros Európa-bajnoki érmes magyar atléta a pénteki kvalifikációban ugyan nem dobta meg a 77 méteres selejtezőszintet, kétszer is csak centikre volt tőle, és végül magabiztosan, a hatodik helyen jutott be a tizenkét fős döntőbe. Utána a szombathelyi kalapácsvető kiemelte, szerinte a párizsi dobókör lassabb a megszokottnál, nem lehet benne olyan gyorsan forogni, ezért sem voltak igazán nagy dobások a selejtezőben.

A selejtező összességében nem hozott nagy meglepetést: az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Wojciech Nowicki, a budapesti atlétikai vb-n győztes Ethan Katzberg és az ötszörös világbajnoki aranyérmes Pawel Fajdek is bedobta magát a fináléba. A legnagyobb esélyes a kanadai Katzberg volt, aki ebben az évben négyszer is dobott már 81,80 m felett, sőt, 84,38 méterre is képes volt már idén, ez a távolság pedig bárki más döntőbeli riválisáénál bő három méterrel nagyobb, ami 2024-et illeti. Ugyanakkor a két lengyel (Nowicki és Fajdek), az ukrán Mihajlo Kohan és az Eb-döntőben 80,49 m-re képes Halász Bence is tudott már 80 méter felett dobni 2024-ben, így elsősorban az ezüstéremért ígérkezett hatalmas csata vasárnap este. A férfi 100 méteres síkfutás (elődöntőit és) döntőjét is ezen az estén rendezték, a magyar szemek azonban természetesen a dobókörre szegeződtek.

Az első három sorozatban Halász ötödik emberként dobott, a legnagyobb riválisok közül Nowicki és Kohan is korábban került sorra. Mégis, amikor a magyar atléta először dobókörbe lépett, Yann Chaussinand állt az élen 78,99 méteres dobással. Halász Bence ezután 77,58 méterrel kezdett, amellyel akkor a harmadik, az első sorozat végén az ötödik helyen állt – úgy, hogy a sorozat vége felé a francia Chaussinand dobását utólag érvénytelenítették. Az aranyérem pedig gyakorlatilag ekkorra el is dőlt:

Katzberg 84,12 méteres dobással kezdett,

amelyhez közelit 1988 óta nem dobtak olimpiákon, és amely távolságot még egyetlen, döntőbeli riválisa sem ért el soha.