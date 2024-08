Hámori Luca az első magyar női ökölvívó lett, aki mérkőzést tudott nyerni ötkarikás játékokon, ráadásul a párizsi olimpia során egyenesen kétszer is győzött a kőszegi bokszoló. A negyeddöntőben aztán a XY kromoszómákkal rendelkező, algériai Imane Helif ellen nem sikerült a bravúr, a korábban nemi teszten megbukott férfi később a teljes olimpiát is megnyerte. A 23 éves Hámorival csütörtökön egy interjú jelent meg a vaol.hu-n, ebben az összesen 11-szeres magyar bajnok sportoló a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről is beszélt.

Hámori Luca óriásit küzdött az Iman Helif elleni olimpiai negyeddöntőben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Az olimpia minden szempontból jó tett nekem. Rengeteg munkával, lemondással járt, hogy eljutottam Párizsig, de minden gyötrelmes percet megért, hogy olimpikon lehettem. Amint beléptem az olimpiai faluba, minden fájdalmam, kétségem elszállt, fantasztikus érzés volt, átjárt az olimpia szellemisége. Csak a bokszra, a versenyzésre koncentráltam, meg akartam mutatni mindenkinek, magamnak is, hogy mit tudok – mondta a Kőszegen óriási üdvrivalgással fogadott Hámori Luca. – Miután befejeződött számomra az olimpia, egy ideig kettős érzés volt bennem. Első magyar nőként kijutottam az olimpiára, nyertem két meccset, pontszerző, 5. helyen zártam, ami azért nem rossz teljesítmény. Ugyanakkor szerettem volna egy érmet hazahozni, ami nem sikerült, és ez azért fájt. Most, hogy már volt időm átgondolni a velem történteket úgy érzem, hogy inkább félig tele van az a bizonyos pohár. És igyekszem elfelejteni a negyeddöntős mérkőzésemet övező felhajtást, ami nagyon megviselt. A mérkőzés napján reggel úgy éreztem, hogy képtelen vagyok ringbe lépni, fejben annyira szét voltam esve.

De aztán rendeztem a soraimat. Amikor beléptünk a csarnokba, megdöbbentett, hogy a közönség nagy része algériai ellenfelemnek szurkol, de ezen is túlléptem. A ringben már próbáltam magamat adni.

Aztán a következő napokban a média főleg a Helif elleni mérkőzésemmel foglalkozott, én azonban nem akartam ezzel témával foglalkozni."

Imane Helif pontozással győzte le Hámori Lucát női ökölvívásban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az olimpiai 5. ökölvívó, Hámori Luca nem szeretne celeb lenni, példakép azonban igen

„Nem esik nehezemre az ismertség. A mai napig rengeteg interjút adok, számtalan felkérésnek, megjelenésnek teszek eleget, de volt olyan eset is, amikor nemet mondtam. Jó érzés példaképnek lenni, sok kislánynak inspirációt adni.

A celebvilág azonban nem vonz, pedig érkezett felém ilyen jellegű megkeresés is...

Én sportoló vagyok, és az is szeretnék maradni még jó ideig. Valamint a jelenlegi helyzetem az önbizalmamnak is jót tett, ökölvívóként is magasabban jegyeznek, mint mondjuk egy-másfél éve. Jelenleg Budapest és Kőszeg között ingázok, a párom budapesti. Imádok hazajárni, de nem egyszerű így a helyzetem. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő – nyilatkozta a magyar bokszoló, aki arról is beszélt, hogyan telnek az olimpiát követő hetei. – Komoly erőket emésztett fel az olimpiai felkészülés, és Párizs óta még nem volt időm pihenni. Mindössze két napot töltöttünk el a Tiszán a barátaimmal. A napokban viszont elutazom Spanyolországba egy kéthetes nyaralásra, ott lesz időm, lehetőségem pihenni. Talán a telefonomat is kikapcsolom.... De

szeptemberben már edzésbe fogok állni, becsülettel fel akarok készülni a decemberi országos bajnokságra,

ugyanis be szeretném gyűjteni a 12. magyar bajnoki címemet! Olimpiai ötödik helyezettként, címvédőként nem engedhetem, hogy legyőzzenek!"