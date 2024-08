Mik a legfontosabb dátumok és helyszínek?

A Los Angeles-i olimpia megnyitója 2028. július 14-én lesz, a záróünnepségre pedig július 30-án. A paralimpiai játékok megnyitója augusztus 15-én, a záróesemény pedig augusztus 27-én lesz. Összesen több mint 50 olimpiai és paralimpiai sportágban, több mint 800 versenyszámban zajlanak majd a küzdelmek. A 2028-as lesz a harmadik alkalom, hogy Los Angeles olimpiát rendez, a szervezők pedig már korában elmondták, a fenntarthatóság jegyében szinte semmilyen új létesítményre nem lesz szükség. Használják majd többek között a Los Angeles Galaxy stadionját, valamint az LA Memorial Coliseumot, csakúgy, mint az előző két olimpián is.

A Los Angeles Memorial Coliseum már két olimpia házigazdája is vot

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A tengerparti városban érthetően adott lesz például a strandröplabdapálya, de pár helyszínt át kell majd alakítani. Az Inglewood külvárosában található SoFi stadiont jelenleg NFL-meccsekre használják, de itt tervezik majd lebonyolítani az úszóversenyeket. A Los Angeles-i UCLA Egyetem diákszállóit tervezik átalakítani majd olimpiai faluvá.

Los Angeles korábban autómentes olimpiát ígért, amit minden bizonnyal buszokkal tudnak majd csak megoldani, mert a vasúthálózat jelentős fejlesztésére vonatkozó tervek meghiúsultak. A legfrissebb költségvetés közel 7 milliárd dolláros kiadással tervez a közlekedési fejlesztéseken kívül. A tömegközlekedés jelenleg a város egyik leggyengébb pontja, ezért is tűnik veszélyesnek, hogy buszokkal akarják megoldani a látogatók és a sportolók szállítását, mert enélkül is a világ egyik legnagyobb közlekedési dugóival büszkélkedhető metropolisza Los Angeles.

Milyen sportágak kerülnek ki és be

1900 óta először lesz majd a programban krikett, aminek egy rövidített változatát fogják majd alkalmazni. Szintén több, mint 100 éve nem volt a programban a lacrosse, ami az egyik legtradicionálisabb sport Észak-Amerikában. Visszatér a programba a baseball és a softball is – utóbbi a baseball női változata. Ott lesz a programban a squash is, ami debütálhat Los Angelesben. Debütál majd a flag football is, ami az amerikaifoci kontakt nélküli változata, itt az a lényeg, hogy az ellenfelet úgy lehet megállítani, ha a védő az ellenfélről leszedi a színes kis zászlókat.