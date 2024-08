Így szurkolt Michael Phelps Milák Kristóf döntője alatt - videó

Milák Kristóf 150 méternél még vezetett, de az utolsó forduló után Léon Marchand rákapcsolt és lehajrázta a magyar klasszist. Kós Huberthez hasonlóan Marchand is az amerikai Bob Bowman tanítványa, ahogy korábban az volt Michael Phelps is.

Talán ennek is köszönhető, hogy Phelps láthatóan Marchand sikeréért szorított, aki a 200 pillangó után nem sokkal 200 mellen is olimpiai bajnok lett, így a 400 vegyes után már a harmadik olimpiai bajnoki címét szerezte és még indul 200 vegyesen is.

Michael Phelps minden idők egyik legjobb úszója és 23 aranyérmével a legeredményesebb sportoló

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Milák Kristóf még 100 pillangón indul majd, ahol Tokióban ezsütérmet nyert.

Michael Phelps meglehetősen feszülten figyelte a 200 pillangó döntőjét: