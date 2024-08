A Margitszigeten található Sportgardenben az érdeklődők számos sporteszközt láthatnak és foghatnak kézbe, és korábbi olimpikonokkal is összefuthatnak. Legutóbb Dr. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar gátfutó volt a Sportgarden vendége, aki a 2021-es visszavonulását követően a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyetteseként próbál minél többet tenni a magyar sport sikereiért – derült ki az Origó oldaláról. A hétvégén a kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó Imre Géza és a magyar tornász Hidvégi Vid volt az Origo Sport podcastjának vendégei.

Égnek a vonalak

Imre Géza szerint sokan keverik a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát az ő egyesületükkel, aminek Budapesti Honvéd a neve.

"Nagyon jó a kapcsolatunk velük, de ez egy pici zavart szokott okozni" – mondta el Imre Géza, akinek felesége Kökény Beatrix Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó. A házaspár fia pedig sok kézilabda-rajongó számára ismerősen csenghet, hiszen Imre Bence az olimpián szereplő magyar válogatott egyik erőssége.

Siklósi Gergely olimpiai bajnok lett a párbajtőrcsapattal

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Szerencsére minden évben jönnek a vívószakosztályba a gyerekek, de teszünk is érte, mi is toborzunk különféle kommunikációs eszközökkel. A legjobb népszerűsítés az olimpia, ahol a sportolóink nagyon jól szerepelnek. Ennél jobb toborzó anyagot nem tudunk találni, már most is égnek a vonalak, hogy mikor lehet beiratkozni, nemcsak vívni, hanem más sportágakban is" – árulta el Imre Géza, aki örül, hogy a párbajtőr és a kard egyaránt népszerű a fiatalok között.

Hidvégi Vid szerint a tornát az óvoda körül érdemes elkezdeni.

Siklósi Gergő utolsó találatánál ugráltam örömömben"

– emlékezett vissza a párbajtőr csapat olimpiai győzelmére Imre Géza. A vívás után a tornáról volt szó a beszélgetés során, Hidvégi Vid szerint több korosztály is lejár a tornaterembe, de kaszkadőrök is megfordulnak az edzéseken. – Az olimpia után utánpótlásversenyek fognak zajlani, felnőtt korosztályban a kosarasaink és a vízilabdázóink is készülnek az új idényre, van feladat bőven. Egyéniben a felnőttől a legkisebbekig lesznek versenyek és bajnokságok, ez sok-sok kihívást jelent – árulta el Imre Géza.