Kajak-kenu és birkózó aranyban bízhatunk az olimpia utolsó előtti versenynapján - élő Origo Vágólapra másolva!

Nincs vége, amíg vége nincs, tartja a klasszikus, és valóban: még az olimpia utolsó előtt versenynapján is bőven lesz miért izgulnunk. Elvégre a kajak-kenu pályán jön a női K-1 500 és a férfi K-1 1000 méter, ahol mindkét számban van éremesélyünk, nem is kicsi! Ahogy birkózásban is bízhatunk a szabadfogású 65 kilós Muszukajev Iszmailban, aki friss világbajnokkként lép szőnyegre Párizsban. A férfi öttusázók már döntőznek, míg a nőknél az elődöntőket rendezik. A női vízilabda-válogatottunk pedig az ötödik helyért játszik kora délután.

A hat érmet hozó pénteki nap után még az is lehet, hogy szombaton még ezt a szenzációs eredményt is sikerül túlszárnyalnunk. Tartsanak velünk, olvassák hírfolyamunkat és persze szurkoljanak a magyar sportolóknak!

Már tíz kilométer sincs hátra a maratoni versenyből Már ismét Párizsban szedik a lábukat a futók, élen az etióp Tamirat Tola vezet, de a kenyaiak, a kínaiak és a japánok is nyomában vannak. Egyelő érik az etióp arany Tamirat Tola jóvoltából

Fotó: AFP Ilyen hosszú karokkal nem csoda, hogy mindig nyernek a horvátok A horvát vízilabda-válogatott nem éppen Adonisz-testű klasszis bekkje biztos, hogy szed valami speciális karhosszabbító csodaszert: Olympics Fans Praise Croatian Water Polo Star Josip Vrlic, Joking About His 'Natural' Physiquehttps://t.co/k1UOx61jjb — James White (@JamesWhite19231) August 9, 2024 És azt tudták, hogy... milyen megegyézés van a Márton ikrek, Viviana és Luana között. Ha ide kattint, megtudhatja! Ismerkedjen meg Márton Vivianával! A magyar csapat hagyományos meglepetés (arany)érmét ezúttal a 18 éves tekvondós, Márton Viviana szállította fantasztikkus versenyzéssel. De ki ő, honnan került a magyar csapatba, és hogy jutott el az olimpiai dobogó tetejére? Párizsban tartózkodó kollégánk, Wiszt Péter remek portréjából minden kiderül! Mutatjuk a magyarok programját Hogy szépen be tudják osztani a napjukat, íme a mieink teljes szombati programja! Jöjjön az utolsó előtti versenynap! Jó reggelt, vágjunk is mindjárt bele! Már Versailles felé futnak a férfi maratonisták, most éppen 13 kilométernél tartanak. Párizs belvárosából indult a mezőny

Fotó: AFP

