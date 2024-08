Csipes aranyéremmel búcsúzhat, a férfi kajakosaink ismét együtt állnának dobogóra - élő

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Nagyszerűen alakult a párizsi olimpia szombat délelőtti kajak-kenu programja magyar szempontból, hiszen a Párizs melletti Vaires-sur-Marne-i pályán, a nagy melegben és szélcsendben a hat magyar indulóból négy is megnyerte a középfutamát, és Takács Kincső is A-döntőbe jutott. A magyar kajak-kenu az 1980-as moszkvai olimpia óta (1984-et leszámítva) mindig szerzett aranyérmet az ötkarikás játékokon, és ez a sorozat most is folytatódhat. A számában többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes Takács mellett ugyanis az Európa Játékok-ezüstérmes Gazsó Alida Dóra, az Eb-címvédő, olimpiai ezüstérmes és vb-bronzérmes Csipes Tamara, az olimpiai bajnok és a legutóbbi Eb-n ezüstérmes Kopasz Bálint, illetve a Tokióban és a tavalyi vb-n ezüstérmes Varga Ádám is éremért harcol.

A kajakos Csipes Tamara élete utolsó olimpiai döntőjében állt rajthoz szombaton délután, K-1 500 méteren

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Női K-1 500 m

A pályafutása utolsó olimpiai távját teljesítő, hatodik olimpiai érméért küzdő Csipes a 3-as, a szintén harmadik párizsi dobogójáért harcoló Gazsó pedig a 4-es pályán kapott helyet a 13 órakor kezdődő A-döntőben.

Cikkünk folyamatosan frissül az eredményekkel és a felvételekkel.

A gyorsasági kajak-kenu versenyek szombati, döntős programja a 2024-es, párizsi olimpiai játékokon

12:40 női K-1 500 m, C-döntő

12:50 női K-1 500 m, B-döntő

13:00 női K-1 500 m, A-döntő (Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra)

13:10 férfi K-1 1000 m, B-döntő

13:20 férfi K-1 1000 m, A-döntő (Kopasz Bálint; Varga Ádám)

13:40 női C-1 200 m, B-döntő (Kiss Ágnes)

13:50 női C-1 200 m, A-döntő (Takács Kincső)

