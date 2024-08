Eldőlt, hány magyar érem lehet kajak-kenuban

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az első két napon az előfutamokat és a reményfutamokat rendezték meg összesen kilenc kajak-kenu számban, csütörtöktől azonban érmet is osztanak a helyszínen. A szerdán látott borult, szeles időnek nyoma sem volt csütörtökön, helyette a keddihez hasonló, napos, forró körülmények vártak a versenyzőkre a remek hangulatú Vaires-sur-Marne-i pályán. Kezdésnek a tizedik versenyszám előfutamai is megkezdődtek, majd a délelőtt folytatásában a férfi kenu páros és a férfi kajak négyes harcolhatta ki a délutáni A-döntőben való részvételt.

Kiss Ágnes a csütörtök délutáni reményfutamban harcolhatja ki az elődöntőbe jutást a párizsi olimpia kajak-kenu versenyein

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Női C-1 200 m – előfutamok

Utolsóként a női kenu egyes versenyszámban, az egyedüli sprinttávon mutatkoztak be a kajak-kenu résztvevői az olimpián. A magyar színeket ebben a számban Takács Kincső, és a párosban is érdekelt Kiss Ágnes képviselte. A 33 indulót öt előfutamba osztották be, és futamonként a legjobb kettő jutott automatikusan a szombati elődöntőbe, míg a többiekre délután reményfutam vár. Kiss a negyedik előfutam szélső pályáját kapta, és végig a kanadai rivális mögött, a második helyért harcolt. Az utolsó méterek aztán a spanyol María Corberának jöttek ki jobban, célfotóval ő lett a második,

Kiss Ágnes így 48,00 másodperces idejével futamharmadik lett, és a negyeddöntőben folytatja.

Takács Kincsőé a következő előfutam 6-os pályája volt, és az idei Európa-bajnokságon negyedik helyezett magyar kenusnak még Kissnél is kevesebben múlott az automatikus továbbjutás. Ő egy chilei riválissal harcolt a második helyért, de a 46,60-as idejénél María José Mailliard egy tizeddel jobbat tudott, így Takács Kincső szintén reményfutamra kényszerül.

Takács Kincső egyetlen tizeddel maradt le az automatikus középfutamba jutásról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Férfi C-2 500 m – középfutamok

A kedden középfutamba jutó Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kenu kettesnek az volt a célja csütörtökön délelőtt, hogy a délutáni A-döntőbe jusson. A páros az első középfutam szélső pályáján kapott helyet, és az ötfős futam első négy helyének valamelyikén kellett zárni a fináléba jutáshoz. A magyar kettős remekül kapta el a rajtot, a folytatásban is a mezőny első felében tudott haladni, végül pedig a független színekben induló orosz duó mögött