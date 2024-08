Így élték meg a drámai várakozás perceit a csodás magyar kajakosok

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az új-zélandiak mögött hét századon belül ért célba a két magyar és az egyik német kajak-kenu-egység, és percekig nem írták ki a pontos végeredményt. Aztán először azt írták, hogy Csipesék lettek a másodikak, a németek pedig a harmadikak. Később kiderült, hogy mivel Puppék lemaradása a harmadik németek mögött kevesebb mint 5 ezredmásodperc volt, ezért ők is bronzérmesek, holtversenyben. A feszült pillanatok után boldogan értékeltek a négyes bronzérme után immáron második párizsi olimpiai érmüket nyerő kajakosok, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra, Pupp Noémi és Fojt Sára.

Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Fojt Sára és Pupp Noémi is a második olimpiai dobogóját szerezte Párizsban, kajak-kenuban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Nehéz volt a várakozás, mert én fixen harmadiknak láttam magunkat, ezért nagyon rossz volt, amikor először negyediknek írtak ki minket. Ha három hónapja valaki azt mondja, hogy egy éremmel és egy pontszerző hellyel zárok, azt aláírom, de azért nyilván sokkal jobb, hogy meglett a második érem" – nyilatkozta Pupp Noémi.

„Most nem álmodtam meg az érmet, nehezen is tudtam elaludni. A középfutamban is a hetedik helyről jöttünk fel a végén, most is így lett, mert nagyon akartuk ezt a sikert" – mondta az immáron szintén kétszeres olimpiai bronzérmes Fojt Sára.

Mindkét magyar női kajak kettes olimpiai érmes lett!

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Taminak nem fekszik ez a jobbos oldalszél, de próbáltam nyugtatni őt az elején, hogy ne féljen, megtartom. Annyira emlékszem a pályából, hogy egy fekete folt [az új-zélandi páros] van mellettünk, de a végén észleltem, hogy jönnek Noncsiék, úgyhogy tudtam, hogy menni kell. A célban, amikor mondták, hogy szerintük ők a harmadikak, akkor jobban örültem nekik, mint a mi második helyünknek. Megint bebizonyosodott, hogy mi, mind a négyen egy kiváló csapat vagyunk" – értékelt Gazsó Alida Dóra, aki egyesben is versenyez még szombaton.

„Amikor beértem, én tudtam, hogy megvan a második hely, Dorka viszont nehezen hitte el. A nap elején pesszimista érzéseim voltak, fájt mindenem, de szerencsére nem az történt, amire számítottam – mondta Csipes Tamara, aki szintén elindul K-1 500 méteren. – Nem mondom, hogy nem vagyok fáradt, mert a futamok után a levezetéssel, doppingvizsgálattal nagyon hosszúak a napok. Holnapra viszont még muszáj erőt merítenem. Pláne, hogy az már az utolsó lesz számomra. Remélem, a szél is jobban segít majd!"