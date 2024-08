Képen az olimpia aranyérmes Kós Hubert csodálatos estéje

21 éves Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszást a párizsi olimpián, ezzel megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét.

Kós Hubert az olimpiai aranyéremmel

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 21 éves versenyző a csütörtöki döntőben 1:54.26 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a szövetség jelenlegi elnöke, Wladár Sándor után ő lett a második magyar férfi úszó, aki ebben a számban nyert aranyérmet az ötkarikás játékokon.

Kós Hubert a 2023-as év eleje óta az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készül, a közös munka eredményeként pedig tavaly nyáron, a fukuokai világbajnokságon aranyérmet nyert, és Párizsba is a szám esélyeseként érkezett.

Bob Bowmanről érdemes megemlíteni, hogy ő volt a 23-szoros olimpia bajnok Michael Phelps edzője is, most pedig Kós mellett azzal a francia Léon Marchand-nal dolgozik, aki a párizsi olimpián már három aranyérmet is nyert.