Kik azok, akikkel biztosan szóba állt Milák Kristóf?

Amióta Milák Kristóf Párizsban megnyerte a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjét (és ezüstérmet szerzett a 200 méteres számban), megy a találgatás: hogyan, hol, kivel és mikor készült fel az olimpiára a magyar zseni.

Sós Csaba szövetségi kapitány, mellette Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke. Ők ketten semmiről sem tudtak?

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ennek a történetnek az egyik legérdekesebb része, hogy akiknek hivatalból tudni kellene mindenről, nem tudnak semmit. Itt Sós Csaba szövetségi kapitányra és Wladár Sándor úszószövetségi elnökre gondolunk.

Ők ketten már az olimpia előtti hónapokban azt hangsúlyozták, hogy semmit sem tudnak Milák hollétéről, felkészüléséről, edzésmunkájáról.

A szövetség elnökének persze nem is kellene mindent napra készen tudnia, de a szövetségi kapitány esetében ez az információhiány azért nagyon meglepő.

Nézzük akkor most azokat az embereket, akikkel viszont egészen biztosan végig kapcsolatban volt (lehetett) az olimpia előtt Milák Kristóf.

Schmidt Ádám - sportért felelős államtitkár

Akár élőben a párizsi Le Défense uszodában, akár a tévéképernyők előtt a 200 méteres férfi pillangóúszás utáni eredményhirdetés egyik feledhetetlen képe volt ez.

Milák Kristóf és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a párizsi olimpia 200 méteres férfi pillangóúszásának döntője után

Fotó: Kovács Tamás / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

A képen egyértelműen látszik, hogy a két ember között nem pusztán sportoló-sportvezető kapcsolat van.

A sportért felelős államtikárnak óriási szerepe volt abban, hogy Milákot vissza tudta csábítani az uszodába és rá tudta venni arra, hogy Tokió olimpiai bajnoka újra csatasorba álljon.

A szélesebb közvélemény amúgy 2023. december 31-én szembesült először azzal, hogy Schmidt Ádám és Milák Kristóf között különleges kapcsolat lehet. Szilveszter éjszakáján az Instagramon és a Facebookon jelent meg egy közös fotó, ez itt.

Mai szemmel nézve a képaláírás is telitalálat. Milákot akkor már hónapok óta nem látta senki, felbukkanása ezért is volt meglepő. Innentől kezdve nem kellett ahhoz bennfentesnek lenni, hogy tudjuk: a sportért felelős államtitkár minden részlettel tisztában lehet, azaz ha valaki, ő biztosan tudta, merre járt és mit csinált a most már kétszeres olimpiai bajnok.

Zala György, erőnléti edző

Most már az is tudható, hogy Milák felkészülésének

másik kulcsfigurája az a Zala György volt,

aki az 1992-es barcelonai és az 1996-os atlantai olimpián is bronzérmes lett a kenu 1-es 1000 méteres versenyszámában. Zala György volt az, aki a felkészülés hónapjaiban - igaz, gondosan megszűrve minden szót - a legtöbb valós, konkrét információt szolgáltatta Milákról. Az Origo 2023. november 26-n írt Zala és Milák kapcsolatáról. (Amúgy a két ember nem akkor, hanem már 2020 nyarán kezdett el együtt dolgozni.) A Magyar Nemzet 2024. január 9-én írt arról, hogy Zala és Milák akkor már hónapok óta együtt dolgoznak. Azt mondta, hogy Milákkal két és fél hónapja dolgoznak együtt. "Azt mindenki tudja, hogy medencés munka nélkül nincs úszás, igaz, a magas szintű erőnléti edzésekre is szükség van azon a szinten, ahová Milák eljutott. Január végén remélhetően okosabbak leszünk"– mondta Milák Kristóf erőnléti edzője akkor.