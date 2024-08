A párizsi olimpia szombati napján is remekeltek a magyar kajakosok. A kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara K-1 500 méteren nyert ezüstérmet, míg a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám Párizsban is behúzott egy ezüstöt K-1 1000 méteren, míg az olimpiai bajnok Kopasz Bálint ezúttal bronzéremmel gazdagodott. A helyszínen ott volt Csudai Sándor, az Origo fotósa, aki megörökítette a magyar kajakosokat a vízen és a dobogón is.

Galéria: Így álltak dobogóra az olimpián a szenzációs magyar kajakosok - galéria 10/25 Az ezüstérmes Varga Ádám és a bronzérmes Kopasz Bálint

A női K-1 500 méteren ezüstérmet nyerő Csipes Tamarának elképesztő éremgyűjteménye van. A 34 éves kajakos Rióban és Tokióban is aranyérmet nyert a női négyessel, egyéniben Párizsban és a japán fővárosban is behúzott egy ezüstöt, párosban szintén ezüstérmes lett az idei olimpián, míg a négyessel bronzérmes lett. Csipes Tamarának ezzel a két olimpiai bajnoki címe mellé van már három ezüstje és egy bronzérme is. Varga Ádám és Kopasz Bálint éremszerzésével harmadszor fordult elő a párizsi olimpián, hogy két magyar dobogósa van egy számnak. Előzőleg ezt nyílt vízi úszásban Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, illetve női kajakban a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra és a Pupp Noémi, Fojt Sára páros hozta össze. Az éremosztás előtt Kopasz Bálint nyilatkozott a vegyes zónában. A 27 éves kajakos arról is beszélt, hogy benne van az is a pakliban, hogy visszavonul az olimpia után. A magyar küldöttség jelenleg 18 éremnél jár a párizsi olimpián.

