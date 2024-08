Kós Hubert álomúszásától Gulyás Michelle csodaaranyáig: ők voltak az olimpia magyar hősei

A magyar aranyérmesek Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Két hónappal ezelőtt a tékvandós Márton Viviana nevét nem vagy alig ismerte az ország.

Azzal, hogy a Spanyolországban született és ott is élő lány olimpiai bajnok lett ebben a küzdősportágban, milliók ismerték meg a nevét. 1992, a barcelonai olimpia óta nem volt ennyire váratlan és előre nem látott magyar arany, mint ez. Barcelonában a judós Kovács Antal nyert a "semmiből", most pedig Márton. Mvel mindössze 18 éves, nagyon jók az esélyei arra, hogy a következő olimpiákon is ott legyen ikertestvérével, Márton Luanával, aki most nem jutott ki az olimpiára.

Kós Hubert és Rasovszky Kristóf elsőségére titkon lehetett számítani.

Mind a ketten világbajnokként érkeztek a francia fővárosba,

bár ez a magyar sportolók esetében semmit nem jelentett, gondoljunk csak a női kardcsapat vagy éppen Bőhm Csaba kudracára - ők is világbajnokok voltak. Kós és Rasovszky győzelmét összeköti még a magabiztosság, mert mind a ketten végig úgy versenyeztek, hogy az ellenfelek érezzék, nekik itt nincs semmi esélyük.

Márton Viviana immár az olimpiai aranyéremmel a nyakában. Ez volt a magyar csapat legváratlanabb olimpiai elsősége

Fotó: Csudai Sándor - ORIGO

Férfi párbajtőrcsapatban 1972 óta vártunk az aranyéremre. Az, hogy Párizsban ez összejött, nagy bravúr, ráadásul egy olyan fiatal csapattól, amely előtt még rengeteg a lehetőség. A Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor, Koch Máté és Nagy Dávid alkotta négyes ellentmondást nem tűrően vívott, amit pedig a házigazda, a vívásban nagyhatalom franciák ellen az elődöntőben elértek, azt sokáig nem fogjuk elfelejteni.

Ezüsteső

A kajak-kenu, amely a megszerzett 19 magyar éremből hetet szállított, nem tud felmutatni olimpiai aranyat - erre legutóbb 1976-ban, Montrealban volt példa.

Sokat rágódhatnak majd a szakemberek azon, hogy Varga Ádámot és Kopasz Bálintot érdemes volt-e a férfi kajak kettesben elindítani, úgy, hogy előtte nem is versenyeztek együtt.

Kopasz és Varga is a K1 1000 méteres szám esélyese volt (Kopasz az olimpiai címvédő), de egyesben egyikük sem nyert, Varga a második, Kopasz a harmadik lett. Soha nem tudjuk meg, hogy nem az az erő hiányzott-e, amelyet a kettes futamaiban feleslegesen eltékozoltak.