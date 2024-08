Itt a meglepő elemzés: ezért nyert Kós Hubert olimpiai aranyérmet

Hargitay András kiemelte Bob Bowman szerepét, aki a fiatal úszó edzője Amerikában. "Fontos, hogy olyan profi stáb van a versenyző mellett, amelyik mindenre gondol" - mondta Hargitay, aki kiemelte, hogy a Léon Marchand edzőjeként is dolgozó Bowman olyan dolgokra is figyelt, hogy milyen sorrendben jöjjenek majd a számok az olimpián.

"Amerikában kis túlzással egy hétvégi verseny is majdnem olyan mint egy olimpia, olyan indulók vannak, amilyenekkel itthon nem találkozhatna. A hazai klubokban kevés a minőségi edzőpartner, szinte már unják egymást, hiszen mindig ugyanazokkal úsznak" - mondta Hargitay, aki szerint Kós Hubert szülei is példaértékű munkát végeztek a fiatal sportolóval. "Nem nyomták agyon, segítették, kiváló volt az együttműködés, nyilán nem tudott volna magától kimenni Amerikába, segítették a szülei" - mondta a korábbi szövetségi kapitány, aki szerint Amerikában nagyon fontos a rajt, a fordulók és a benyúlás is, ami szintén kellett ahhoz, hogy Kós olimpiai bajnok lehessen.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg: