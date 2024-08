Kicsoda Kós Hubert, Magyarország legújabb olimpiai bajnoka?

Az első felnőtt érmét a 2021-es év végi rövidpályás Eb hozta, ahol 400 m vegyesen bronzérmes lett, egy évre rá pedig

az 50 méteres medencében az Európa-bajnoki cím is meglett, méghozzá 200 m vegyesen.

Kós Hubert egy kalandos út végén lett olimpiai bajnok 200 m háton

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Magyarovits ilyen hosszú kapcsolat és nagy sikerek után nehéz szívvel engedte át Bowmannek Kós irányítását 2022 nyarán, de ő is a tanítványa javát akarta szolgálni. Megérte, amit az is mutat, hogy kevesebb, mint egy év után, Kós fukuokai vb-aranyérme előtt az amerikai úszóedző így nyilatkozott a magyar sportolóról a Magyar Nemzetnek.

„Óriási fejlődésen ment keresztül, amióta megérkezett hozzánk.

Fizikailag sokkal erősebb lett, a technikája is javult, és általánosságban elmondható, hogy nagyobb lett az úszósebessége."

Bowman abban is segített Kós Hubertnek, hogy egyre inkább a hátúszásra összpontosítson a vegyesúszás helyett, amelyben a saját edzőtársai között is jóval több riválisa (köztük Léon Marchand) volt. Így aztán a vegyest a háttérbe helyezte a magyar úszóklasszis (Fukuokában vissza is lépett a számtól), és a hátúszásra koncentrált. Ez azt eredményezte, hogy a tavalyi vb óta 100 és 200 méteren is ő tartja az országos csúcsot háton, Japánban pedig ezekkel előbbiben hetedik, utóbbiban első helyen végzett. Onnantól nem volt kérdés, hogy leginkább a hátúszásra, illetve "kiegészítőként" a 100 méter pillangóra koncentrál majd.

Kós Hubert Párizs első magyar olimpiai bajnoka lett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A párizsi olimpiáig aztán újabb nagy világversenyen nem indult Kós Hubert 100 és 200 méter háton, az idei Eb-n viszont így is négy számban állt rajthoz. A 200 m vegyesről azt írtuk, hogy elengedte – nos, annyira, hogy ebben Eb-aranyérmes lett Belgrádban. Mellette 100 pillangón második, 50 háton ötödik, 50 pillangón tizenhatodik lett az Európa-bajnokságon. A 100 és 200 méteres hátúszással azonban Kós tartalékolt Párizsra.

Jól tette: 100 méteren az előfutamban országos csúcsot úszott, végül 10. lett, 200 méteren pedig egy gyakorlatilag tökéletes úszással megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét a 2024-es nyári olimpián. Nem pakolt magára plusz terhet, alkalmazkodott a Paris La Défense Arena kissé szokatlan körülményeihez, csak magára figyelt, ez pedig ki is fizetődött. A dobogóra állva pedig

az egyik díjat az a Wladár Sándor adta át neki, aki csütörtök estig a férfi 200 méteres hátúszás történetének egyetlen magyar olimpiai bajnoka volt.

Diadalmas ünneplés azonban még nem jöhetett Kós Hubert számára, ugyanis pénteken (ma) délelőtt 11 óra után néhány perccel már a férfi 100 méteres pillangóúszás harmadik előfutamának hármas pályáján ugrik vízbe, két sávval Milák Kristóf mellett. Vagyis a magyar úszósport legutóbbi két olimpiai bajnoka egyszerre vág neki az utolsó párizsi versenyszámának. És ennek az újabb útnak a végén, szombaton estére valami újabb csodát is kisüthetnek ők ketten.