Letették az esküt a magyar paralimpiai csapat tagjai

A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott ünnepségen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte a jelenlévőket. A sportvezető beszédében hangsúlyozta, már a paralimpiai kijutás is óriási eredmény, s a parasportban is egyre nagyobb a versengés, ezt jól mutatja, hogy az első paralimpián 23 ország sportolói vettek részt, most pedig több mint 150 nemzet képviselői készülődnek a francia fővárosba.

Parasportolóinknak nem pusztán a versenyeken kell kihívásokkal megküzdeniük, de az életben is nehezített pályán teljesítenek. Ők minden nap tanúbizonyságot tesznek a sportemberi mellett az emberi tartásukról. Okkal tekinthetünk példaképként rájuk"

- idézi az MTI Schmidt Ádámot, aki sok sikert kívánt a versenyzőknek és hozzátette: hála és köszönet jár a sportolókat kísérő szakembereknek, egyesületeknek, a szövetségeknek, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak (MPB), a családtagoknak, a barátoknak is.

Schmidt Ádám, a sportért felelős államtitkár

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az eseményen átadták a Magyar Paralimpiai Bizottság díjait is. Halassy Olivér-díjat kapott Dani Gyöngyi, Kovács Ervin és Stettner Ferenc, a Málnai István-díjat vehetett át Nagy József, Vigh Zsolt és Zemen János, a Plesa Istvánról elnevezett kitüntetésben részerült Bartos Adél, Csillag Ágnes és Dr. Cserháti Péter, míg a Paralimpiai láng-díjat a Szerencsejáték Zrt. kapta, amely biztosítja, hogy idén először a paralimpikonok versenyeire is lehet majd fogadni.



Most először hivatalos dala is lesz a magyar paralimpiai csapatnak, a "Perzselj fel!" című mű, illetve a hozzá tartozó klipp elkészítésében ismert zenészek, színészek és maguk a paralimpikonok is segédkeztek. A dalt ezúttal mutatták be - közben megható pillanatként a családtagokból verbuválódott meglepetéskórus is feltűnt a színpadon -, majd Wladár Sándor, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, valamint videóüzenetben a háromszoros paralimpiai bajnok Marie-Amélie Le Fur, a házigazda Francia Paralimpiai Bizottság elnöke is köszöntötte a magyar sportolókat.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke

Fotó: Koncz Márton - Origo

Szabó László, az MPB elnöke elismerését fejezte ki a magyar olimpiai csapatnak és azt kívánta a paralimpikonoknak, hogy minden váljon valóra abból, amire fogadalmat tesznek. Párizsban 39 magyar 13 sportágban, 68 számban küzd majd a minél jobb helyezésekért.