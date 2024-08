Így reagált Losonczi Dávid az olimpiai elődöntője után

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Losonczi Dávid a bolgár Szemen Novikov ellen birkózott a kategóriája szerda esti elődöntőjében, a Mars-mező Arénában, és kapott ki rendkívül szoros csatában 3-1-re. Az ESMTK 24 éves világbajnoka az elődöntő után többek között az Origo Sport mikrofonja előtt beszélt az érzéseiről.

Losonczi Dávid bronzéremért birkózhat a párizsi olimpián

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A birkózó Losonczi Dávid nyilatkozata az olimpiai elődöntő után

„Megtettem mindent, beletettem szívemet-lelkemet. Az eddigi három birkózásunk alkalmával mindig le tudtam őt győzni, és most is nagyon kicsin múlott ez, de ilyen az élsport. Sokszor kitoltam őt a vonalig, de az utolsó pillanatban mindig be tudott fordulni, és amikor felemeltem őt, akkor sem tudtam megforgatni. A végén pedig már muszáj volt támadni, talán ha néhány másodperccel hamarabb indítok, még időben kitolom őt a szőnyegről – értékelt Losonczi Dávid. –

Túl kell magam tenni rajta, feldolgozni, fogyasztani, és akkor meglehet a bronzérem."

Losonczi Dávid olimpiai bronzmérkőzésére a csütörtök este 18:15-kor kezdődő esti program tizenegyedik mérkőzésén kerül sor.