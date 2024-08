Losonczi Dávid drámai elődöntőt játszott az olimpián

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A korábban az olimpia cselgáncsversenyeinek is otthont adó Mars-mező Arénában Losonczi Dávid a kötöttfogású birkózás 87 kg-os kategóriájában, a nyolcaddöntőben az azeri Rafig Huseynov ellen, a negyeddöntőben pedig az Európa-bajnok, szerb Alekszandr Komarov ellen tudott győzni. Az ESMTK világbajnoki címvédője így készülhetett az esti programra, amelynek a negyedik mérkőzésén azzal a bolgár Szemen Novikovval mérkőzött meg, akit a korábbi három találkozójukon egyaránt legyőzött a 24 éves magyar birkózó.

Losonczi Dávid két győzelemmel jutott be a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos elődöntőjébe a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kettejük találkozóját megelőzte a másik elődöntő, tehát úgy léphettek szőnyegre, hogy tudták, a győztesre az ukrán címvédőt kiejtő, iráni Alireza Mohmadipiani vár. Módos Péter szövetségi kapitány a korábbi meccsekhez hasonlóan feszülten figyelte az eseményeket, már a bevonulástól kezdve, és Losonczi Dávid is rendkívül eltökéltnek látszott a bekocogásánál. Magyar hangok is bőven hallatszódtak a lelátóról, többen is folyamatosan biztatták a magyar sportolót.

Losonczi Dávid és Szemen Novikov olimpiai elődöntője a kötöttfogású birkózók 87 kg-os súlycsoportjában

Az első három percet Losonczi Dávid kezdte jóval aktívabban, folyamatosan a szőnyeg széle felé tolta a riválisát, aki nem talált fogást az ellenfelén. Losonczi volt tehát a kezdeményezőbb, másfél perc után kapott is egy pontot, Novikov pedig a földre kényszerült. Meg is tudta emelni a bolgárt a magyar birkózó, pontot érő akcióra azonban nem volt képes, így hamar felállította őket a játékvezető. Félidőhöz közeledve is megmaradt a hatalmas küzdelem, akcióra egyikük sem volt azonban képes, így a 30 másodperces szünetet Losonczi várhatta 1-0-s előnyből.

A második felvonás elején hosszú ideig úgy feszültek egymásnak a felek, hogy egyikük sem volt látszólag veszélyesebb a másiknál, ám, ahogy az lenni szokott, egy perc után Losonczit látták passzívabbnak, így kiegyenlített a bolgár.

Novikov sem volt képes akcióra a földön lévő ellenfelével szemben, így maradt az 1-1, de az utolsó szerzett pont a bolgáré volt, így a magyar világbajnok kényszerhelyzetben volt.

Támadott is, a bolgárt emiatt lehasaltatta a játékvezető, pont ugyanakkor ezért a passzivitásért nem járt. Egy perce maradt Losonczinak, hogy akciót hajtson végre, és mindent meg is próbált e cél érdekében, ám a bolgár jól védekezett. Novikov kapott még egy technikai pontot, és ugyan Losonczi az utolsó másodpercekben a földön térdelve még a szőnyeg szélére tolta az ellenfelét, a challenge után kiderült, hogy későn történt mindez, így

a magyar birkózó (a rossz challenge következtében 2-1 helyett) 3-1-re elveszítette az elődöntőt.

Losonczi Dávid olimpiai bronzmérkőzésére a csütörtök este 18:15-kor kezdődő esti program tizenegyedik mérkőzésén kerül sor. A magyar birkózó elődöntőt követő nyilatkozata ITT olvasható el.