Már az éjszaka eldőlhetett a magyar női kajak négyes sorsa

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású magyar női kajak négyes Európa-bajnoki címvédőként várta az olimpiai döntőt, amelyen sokáig a negyedik helyen haladt, de a hajrában végül Kínát megelőzve harmadikként zárt, így bronzérmes lett. A K-4 500 méteres versenyszám eredményhirdetése után az olimpiai bronzérmes egység értékelt.

Fojt Sára, Pupp Noémi, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra (b-j), az olimpiai bronzérmes magyar női kajak négyes tagjai

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Mondtam a lányoknak az eredményhirdetés előtt, hogy én

megálmodtam, hogy éremmel megyek haza az olimpiáról, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez összejött.

Úgy érzem, meglepetést okoztunk, magunknak és másokkal is ezzel a bronzéremmel, de sikerült a jó taktikát választanunk a döntőben" – nyilatkozta Fojt Sára, aki hozzátette, remélhetőleg a kettes előtt is hasonló álma lesz.

„Az esélytelenek nyugalmával indultunk, és az volt a terv, hogy a végén kamikaze módon fogunk haladni.

Ez tényleg egy olyan bronzérem, ami nekünk arannyal ér fel.

Bebizonyítottuk, hogy az elmúlt hat hónapban elszenvedett dolgok ellenére meg tudjuk csinálni, amit szeretnénk. Ezt a bronzérmet megnyertük, méghozzá csapatként, egymásért. És ez fenomenális" – mondta Gazsó Alida Dóra.

Óriási sikerként fogják fel a magyar női kajak négyes tagjai az olimpiai bronzérmet

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Azt terveztük, hogy korábbra hozzuk a »hoppot«, mert reméltük, hogy a végén mi vagyunk a leggyorsabbak.

Nagy kő esett le a szívünkről, hogy sikerült az érem, remélhetőleg ez elindít egy pozitív spirált a folytatásra

– mondta Pupp Noémi, aki arról is beszélt, a cselgáncsozók között ötödik testvére, Pupp Réka is a lelátón volt. – Nekem sokat jelentett a jelenléte, az, hogy egy ilyen csalódott állapotban is támogat. Ki is mutattam neki a lelátóra, hogy ez a bronzérem az övé is."

„Nagyon kevesen hittek a dobogónkban, és én többször elmondtam a lányoknak, hogy talán anyáskodó vagyok, de ha mindannyian elhisszük, hogy a munka kifizetődhet, akkor meglephetjük magunkat is. Ez volt a cél, választottunk egy szokatlan taktikát, és a cél abszolút sikerült is.

Éjszaka volt, hogy nem tudtam aludni, és akkor fejben végigmentem a pályán, átgondoltam, hogy mit is kellene csinálni.

Az utolsó 100 méteren szétestünk, de összességében jól döntöttünk, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, mert kihoztuk a maximumot. A lányok a vízen és emberileg is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, és ez szerintem most fantasztikus volt, elégtételnek is felfogom ezt az érmet" – értékelt Csipes Tamara, aki hozzátette, csapattársaitól eltérően biztos volt a célba érésnél abban, hogy harmadik helyen végeztek. Kiemelte, a

kislányának tett ígérete teljesült azzal, hogy szerzett már egy érmet,

így innentől az egyes és a kettes is egyfajta ajándék számára.