A magyar csodák mellett mik voltak a csalódások az olimpián?

Az olaszok ellen parádézó Vogel Soma bravúrjai a bronzmeccs ötöspárbajában elmaradtak, a magyar férfi vízilabda-válogatott olimpiai negyedik lett

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A női kardcsapat

Az elmúlt két vívó-Európa-bajnokságon elődöntős, kétszeres világbajnoki címvédő magyar női kardcsapat Battai Sugár Katinka, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca összeállításban lépett pástra a párizsi olimpián. A Japán elleni negyeddöntőt esélyesként várta a kardválogatott, de a találkozó felénél Pusztai Luca Fukusima Sihomi ellen 9-0-ra elvesztett asszójával öttusos előnyre tettek szert az ázsiaiak, és onnan már nem tudták megfordítani a meccset a magyarok. A helyosztókon egy győzelem és egy vereség követte ezt az összecsapást, a hatodikként záró vívók pedig nagyon el voltak keseredve. Pusztai Liza néhány nappal később arról számolt be, hogy rengeteg gyűlölködő üzenetet is kap – a rendkívül fiatal csapat azonban a következő években is a világ legjobbjai közé tartozhat.

Pusztai Lizáék nem voltak boldogok az olimpiai hatodik hellyel

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail

Két magyar birkózó is világbajnoki címvédőként vágott neki a párizsi olimpiának, és mindketten be is meneteltek az elődöntőbe. Ott azonban Losonczi a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában szoros vereséget szenvedett, majd a másnapi bronzmérkőzésen sem tudott győzni, így ötödikként zárt, amit nagyon nehezen élt meg. A 2019 óta magyar színekben versenyző Muszukajev nagyon simán kapott ki a szabadfogású birkózók 65 kg-os kategóriájának elődöntőjében, a vasárnapi bronzmeccse viszont rendkívül szorosan alakult, de ő is vereséggel, az ötödik helyen végzett. A küzdősportok közül így birkózásban és cselgáncsban sem született magyar érem, tehát tekvandóban Márton Viviana csodaaranya lett az egyetlen dobogós szereplés.

Losonczi Dávid nagyon el volt keseredve, amiért lemaradt az olimpiai dobogóról

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Bőhm Csaba

Májusban a világkupadöntőt, júniusban pedig a világbajnokságot nyerte meg világrekordot jelentő pontszámmal az akkor 23 éves magyar öttusázó, aki ilyen előjelek után favoritként várta a párizsi olimpiát. Bőhm Csaba azonban a körvívásban 35 asszóból 22-t is elveszített, onnantól pedig az 55 pontos lemaradásban csak futni tudott az eredmény után a versailles-i kastélyparkban. Ugyan a lovaglásban elkövetett két verőhiba után még zárkózott, de meg kellett elégednie a 13. hellyel.