Újabb részletek derültek ki az olimpiai bajnok Márton Viviana családi tragédiájáról

Kedden este érkezett a drámai hír, hogy egy nappal a párizsi olimpiáról való hazatérés után meghalt az aranyérmes Márton Viviána nagyapja, Kiss Zoltán. A Totóként ismert Kiss Zoltán korábban ökölvívó volt, majd edzőként és menedzserként is dolgozott, de profi klubja is volt. A Márton lányok 71 éves nagyapjának haláláról most újabb részletek derült ki, állítólag régóta depressziós volt.

A hétfői hazatérést követően Márton Vivianának az olimpiai aranyérmét kellett volna ünnepelnie a a családjával és az ikertestvérével, a szintén tekvondós Márton Luanával. A 18 éves Márton-lányoknak idén minden összejött, hiszen leérettségiztek, letették a KRESZ-vizsgát, ezt követően pedig Vivana aranyat nyert a párizsi olimpián. A következő időszak a pihenésről, a nyaralásról szólt volna, azonban az ikrek kedden pedig tragikus hírt kaptak a nagyapjukról. Márton Viviana az olimpiai aranyéremmel a nyakába A Márton-lányok 71 éves nagyapját mindenki szerette, a sportág és Óbuda megkerülhetetlen alakja volt. Szinte mindenkinek volt egy kedves emléke róla. Az üzletember Tasnádi Péter arról írt közösségi oldalán, hogy az utóbbi időben többször is próbálta kihúzni depressziós állapotából Totót. Drága barátom Toto, hogy tehetted ezt? Az utóbbi napokban olyan sokszor hoztalak ki a depresszióból. Nagyon fogsz hiányozni nekem” - írta közösségi oldalán Tasnádi. A Bors azt írja, hogy Márton Viviana és Luana nagypapája néhány éve borzasztó csapást szenvedett el. 2018-ban, 43 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el fia, Kiss Zoltán Junior. A Márton-ikrek óriási ígéretei a magyar sportnak. Viviana olimpiai aranyérmes, Luana világbajnok, ő azonban nem jutott ki az olimpiára. A lányok terve, hogy négy év múlva együtt nyerjenek a Los Angeles-i. Talán odafönt a nagyapjuknak is ez tetszene a legjobban. Kedden este érkezett Kis Zoltán halálhíre

Fotó: Magyar Ökölvívó Szakszövetség Hivatásos Tagozat Kiss Zoltán a Totó Box Promotion tulajdonosa volt, amely több profi ökölvívót is képviselt az évek során és több profi gálát is rendezett. Kiss Zoltán unokái a Márton ikrek, akik közül Viviana olimpiai bajnoki címet nyert Párizsban tekvandóban.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!